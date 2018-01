Borgo a Mozzano



Importanti lavori di manutenzione a Borgo a Mozzano e frazioni

giovedì, 18 gennaio 2018, 10:53

di simone pierotti

“Il 2018 di Borgo a Mozzano è iniziato con alcuni importantissimi lavori di manutenzione, per un investimento complessivo intorno ai 30mila euro.”- a scriverlo in una nota è il sindaco Patrizio Andreuccetti.

“In loc. Monte si è intervenuti per una regimazione delle acque necessaria da molti anni. I cittadini delle zone limitrofe ci avevano scritto una lettera auspicando l’intervento; abbiamo così dato una risposta celere. A Borgo capoluogo è in corso un intervento risolutivo per incanalare adeguatamente l'acqua che durante i giorni di pioggia giunge copiosa da Tombeto-Macelli in Piazza del Mercato e fino a Via Umberto. I cittadini lo richiedono da anni e sono davvero felice di poter dare una risposta concreta. In questi giorni sono iniziati i lavori di pulizia dalla vegetazione sul Serchio, la zona interessata è fra la diga del Piaggione e quella di Borgo a Mozzano. Un altro intervento richiesto da diverso tempo e che finalmente va in porto. Per ultimo, ma non certo per ordine di importanza, ci fa enormemente piacere poter dire di aver contribuito al ripristino della passerella ferroviaria tra Valdottavo e Piaggione con un finanziamento di 15mila euro. Per tale risultato voglio ringraziare sia il sindaco Tambellini che l’assessore Bove, entrambi molto attenti a condurre in porto un’opera prevista nel nostro patto di confine. Passo dopo passo- conclude Andreuccetti - aggiungiamo caselle ad un mosaico che di anno in anno ha reso il territorio più curato, più a misura di cittadino, cercando di venire il più possibile incontro alle esigenze di ogni frazione.”