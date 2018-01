Borgo a Mozzano : valdottavo



Ispirazioni da Re Lear di Shakespeare al Teatro Colombo

giovedì, 25 gennaio 2018, 09:00

Dopo la splendida partenza della Rassegna teatrale e musicale dedicata alla Toscana Amara Terra Mia con il progetto de la Serpe d’Oro “Randagi a teatro, la Via di Valdottavo è pari pari”, che ha fatto registrare il terzo sold out consecutivo al Teatro Colombo, prosegue sabato 27 gennaio ore 21.15 la Stagione 2017-2018 sotto la Direzione Artistica di Silvio Bernardi con Real Lear che vede in scenaCaterina Simonelli, vincitrice del Primo Premio come Migliore Attrice per questo monologo al Fringe Festival di Roma.

Liberamente tratto da Re Lear di William Shakespeare con Caterina Simonelli regia Marta Richeldi, drammaturgia curata dalla stessa Caterina Simonelli per l’organizzazione di Francesca Giannini, ufficio stampa, promozione, distribuzione Maria Cristina Bertacca, una produzione If Prana con il contributo di Regione Toscana.

Fermarsi… per raccontare la corsa, navigare in un fiume di parole per ascoltarne il silenzio dentro, intorno. Le parole del testo sono potenti, tenere, vitali, contraddittorie, poetiche, sincere e dicono ciò che non si può dire, quel “nulla” d’amore che un tempo come ora stringe nel suo laccio famiglie, quelle leggendarie di re o le nostre contemporanee.

Quel nulla che fa sentire al tempo stesso insieme e soli, sicuri e arrabbiati, legittimi e bastardi, desiderosi di restare e pronti a scappare.

“Volevo che la grande storia di Shakespeare e la piccola storia di Caterina si guardassero negli occhi” ci racconta la regista Marta Richeldi “si prendessero per mano, trovassero il tempo e lo spazio giusti per raccontarsi e riconoscersi. Volevo che la narrazione, il teatro quello povero, il nostro, giocassero con i mantelli, i vestiti, il trucco del grande teatro, volevo leggerezza non rimozione, volevo segni semplici, una forma che nascesse quasi da sola e con un soffio potesse essere spazzata via, come dopo una tempesta… sorridere a ciò che rimane.

“Allora è successo davvero? Perché per me è successo non era una leggenda Lear! Voglio dire, lì si racconta tutto per filo e per segno!È così che è andata, anche per noi, no? Nonno.Real Lear è una riscrittura che attraversa, in maniera piccola e grande, la storia del Lear di Shakespeare creando nuove leggende, tutte personali e in cui prepotente appare la Realtà. C’è un re, c’è un vecchio e ci sono le figlie di questo re, di questo vecchio. Poi ci siamo noi, gli eredi bastardi.

Ci sono parole che volano fra padri e figli, fratture mai più conciliate… e ancora noi che di tutte queste storie, queste leggende, chissà se riusciremo mai a farne qualcosa di buono. Noi i figli di un tempo che non è capace di parlare come sente. We should speak what we feel, not what we ought to say”.