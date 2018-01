Borgo a Mozzano



Lutto alla Misericordia di Borgo a Mozzano per la scomparsa di Cipriano Nesti

mercoledì, 17 gennaio 2018, 12:12

di simone pierotti

Lutto nella Misericordia di Borgo a Mozzano per la scomparsa di Cipriano Nesti, volontario attivo dal 2010. Sessantanove anni, sposato e padre di due figli, Nesti viveva a Bagni di Lucca ed era molto conosciuto in tutta la zona per la propria attività di istruttore di scuola guida e per un forte impegno nel mondo dell’associazionismo e della musica. Aveva diretto la Corale di Fornoli e, dal 2010, faceva volontariato con la Misericordia borghigiana, alla quale dedicava molto del proprio tempo libero. Alla famiglia vanno le condoglianze di volontari, dirigenti, dipendenti e soci tutti della Fraternita. Il funerale si terrà giovedì 18 gennaio, presso la chiesa di Fornoli, alle ore 15.