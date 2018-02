Borgo a Mozzano



Nasce Bidiba Ciberia: il nuovo locale sarà inaugurato a Chifenti

mercoledì, 31 gennaio 2018, 22:10

Nasce Bidiba Ciberia: domenica 4 febbraio, a partire dalle 16, in Via Europa Unita, 5 nella frazione di Chifenti a Borgo a Mozzano, verrà inaugurato il nuovissimo locale. Una autentica novità frutto di una lunga esperienza birraia in fatto di import e distribuzione di marchi sempre più conosciuti per la loro genuinità.

Bidiba Ciberia sarà aperta dal giovedì alla domenica, dalle 17 in poi: pizze, spuntini, birra artigianale dalla Baviera senza conservanti non pastorizzate e senza glutine, ma anche cucina bavarese, taglieri della Garfagnana e aperitivi.