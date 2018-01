Borgo a Mozzano



Patrizio Andreuccetti eletto presidente dell'Unione dei Comuni della Mediavalle

sabato, 27 gennaio 2018, 11:30

Terminato il mandato triennale di Andrea Bonfanti, l'Unione dei Comuni della Mediavalle ha provveduto alla nomina del nuovo presidente. “Pronostico” rispettatato, è Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano il nuovo presidente per i prossimi tre anni.

Erano più di 30 anni che un rappresentante del comune che ospita la sede dell'Unione dei Comuni della Mediavalle non guidasse l'ente: allora fu Gabriele Matraia.

Ecco le prime parole del neo presidente: “Da ieri sera sono il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. Ringrazio di cuore il mio predecessore, Andrea Bonfanti, per l'ottimo lavoro svolto, con il quale non posso che pormi in continuità. Ringrazio lui e gli altri colleghi sindaci per la fiducia che hanno riposto in me. Lavoreremo come abbiamo lavorato in questi anni, come una squadra al servizio del bene comune. Personalmente provo anche un piccolo moto di orgoglio; dopo più di 30 anni un rappresentante di Borgo a Mozzano si pone alla guida dell'ente. L'ultimo a farlo fu il prof. Gabriele Matraia. Buon lavoro a tutti noi!”.