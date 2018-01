Borgo a Mozzano



Piano di Gioviano, la frazione “al buio”: gli abitanti non si sentono più al sicuro

domenica, 14 gennaio 2018, 20:22

di simone pierotti

Piano di Gioviano è una delle frazioni del comune di Borgo a Mozzano ma, a differenza delle altre o della maggior parte di esse, qua gli abitanti hanno poco da sorridere. Al di là della posizione decisamente poco “turistica” a ridosso della Strada Provinciale che la stanno relegando quasi a paese “dormitorio”, nel corso degli ultimi tempi ci siamo occupati di Piano di Gioviano per aspetti non certamente positivi. Scarsa illuminazione e mancanza di segnaletica appropriata, un incrocio molto pericoloso teatro di diversi incidenti, e recentemente segnalazione di “movimenti” strani, con furti nelle abitazioni e arresto di due veri e propri pendolari dello spaccio di droga.

Gli abitanti continuano a segnalare situazioni preoccupanti, a partire dalla mancanza di illuminazione pubblica sul lato della sede della Protezione Civile ma anche dall'abbandono, sovente, di rifiuti lungo la strada e nelle vie interne, approfittando dell'oscurità.

Inoltre vengono notate, ogni tanto, auto ferme o movimenti sospetti nelle ore notturne e le segnalazioni dei cittadini generalmente sono giuste.

“Oltre alla pericolosità per la sicurezza stradale – ci ripete un giovane abitante della zona, Marco - sta diventando pericoloso anche per la sicurezza degli abitanti, perche non ci sentiamo più sicuri. Ad esempio per spostarci anche di pochi metri lo facciamo in macchina perché nel completo buio abbiamo paura. Ci promettono dal 2014 la messa in sicurezza con illuminazione pubblica ma niente, tante promesse ma fatti zero”.

Un appello accorato che, ci auguriamo, verrà prima o poi accolta dalle autorità!