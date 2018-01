Borgo a Mozzano



Riapre la passerella pedonale che collega il Piaggione a Valdottavo

venerdì, 19 gennaio 2018, 12:50

Saranno terminati entro poche settimane i lavori per il rifacimento della passerella pedonale che collega i centri abitati del Piaggione e di Valdottavo.

Il recupero della passerella è un'opera che è stata molto richiesta dagli abitanti della zona ed è considerata strategica dai due Comuni confinanti di Lucca e Borgo a Mozzano perché costituisce un collegamento diretto, dal momento che gli altri attraversamenti stradali che collegano i centri del Piaggione e di Valdottavo si trovano a notevole distanza, a Ponte a Moriano e a Borgo a Mozzano. Si tratta di una realizzazione che va nella stessa direzione del “Patto di confine”, ovvero una stretta collaborazione fra due territori confinanti.

I lavori sono realizzati da Rfi e cofinanziati per 50 mila euro dal comune di Lucca e per 15 mila euro dal comune di Borgo a Mozzano. Il camminamento, che versava in condizioni di notevole degrado, era chiuso da molti anni proprio per la sua pericolosità. Finalmente, dopo il rifacimento completo dei parapetti che erano crollati in più punti e del piano di calpestio, entro il mese di febbraio la passerella sarà restituita alla fruizione dei cittadini del Piaggione e di Valdottavo.