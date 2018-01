Borgo a Mozzano



Sbanda con l'auto e si schianta contro uno scuolabus

mercoledì, 31 gennaio 2018, 13:48

di andrea cosimini

Brutto incidente stamattina sulla ss12 del Brennero, in località Socciglia, a Borgo a Mozzano. Coinvolti un'auto, una Fiat 500, e uno scuolabus che trasportava al suo interno, oltre al conducente e all'accompagnatore, anche quattro bimbi delle scuole materne fortunatamente usciti lievemente feriti dall'impatto.



Lo schianto è avvenuto intorno alle 8.50. Sul posto si sono immediatamente dirette tre ambulanze del 118, tra cui una della Misericordia di Borgo a Mozzano e una della Croce Rossa di Bagni di Lucca, per soccorrere i feriti. Presenti anche due squadre della polizia locale dell'Unione dei comuni della Mediavalle del Serchio, per viabilità e rilievi, e una pattuglia dei carabinieri, per dare una mano sul fronte della viabilità.



Da una prima, e sommaria, ricostruzione fatta dagli agenti di polizia pare con l'auto, che procedeva in direzione Lucca, abbia improvvisamente perso il controllo, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla presenza di alcuni idrocarburi, ed abbia urtato contro lo scuolabus, che viaggiava in direzione opposta (quindi verso Borgo a Mozzano) causando un tremendo scontro frontale-laterale (lato sinistro). I due mezzi sono risultati praticamente inutilizzabili.



Vista la dinamica dell'incidente, sul posto è stato richiesto, in un secondo momento, anche l'aiuto dei vigili del fuoco e degli operatori dell'Anas che hanno provveduto soprattutto agli interventi di bonifica della strada.



Feriti praticamente tutti gli occupanti, trasportati all'ospedale San Luca di Lucca, più per precauzione che per i traumi effettivamente riportati. I quattro bambini all'interno del pullman, infatti, avevano tutti le cinture allacciate al momento dell'impatto.



Intanto però la strada è rimasta chiusa al traffico un paio d'ore creando alcuni disagi per gli automobilisti.