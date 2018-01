Borgo a Mozzano



Termina il mandato di Andrea Bonfanti alla presidenza dell’Unione dei Comuni: “Risultati importanti”

giovedì, 25 gennaio 2018, 14:23

di simone pierotti

Si chiudono i tre anni di mandato di Andrea Bonfanti alla presidenza dell’Unione dei Comuni della Mediavalle. Con una conferenza stampa questa mattina, il primo cittadino di Pescaglia, ha voluto fare un bilancio di quanto fatto in questo periodo, assieme ai sindaci degli altri comuni membri, Patrizio Andreuccetti, Marco Bonini, Valerio Amadei e Paolo Michelini. Domani si procederà alla nomina del nuovo presidente che entrerà in carica il prossimo 30 gennaio.

“Chiudo tre anni molto importanti – ha commentato Bonfanti – durante i quali l’Unione dei Comuni della Mediavalle è divenuta un punto di riferimento per tutta la provincia, grazie ad un lavoro condiviso di squadra tra tutti i sindaci membri. Solo questo ha permesso di ottenere risultati importanti, con 7 milioni e mezzo di euro investiti in interventi pubblici per la tutela e la sicurezza del territorio, l’avvio di un Piano strutturale intercomunale, il potenziamento dei servizi associati, la creazione di un distretto turistico e un sistema all’avanguardia nel campo della protezione civile”.

“Siamo un punto di riferimento nella gestione delle emergenze e abbiamo lavorato molto bene negli eventi che sono capitati sul nostro territorio, istituendo anche il sistema di alert system per i cittadini”.

Brevi interventi anche da parte degli altri sindaci presenti. Paolo Michelini è l’ultimo arrivato in giunta: “Ho trovato un clima unito e un impegno comune per raggiungere gli obiettivi. Sono contento di aver ritrovato il mio comune all’interno dell’Unione dei Comuni. Da parte mia garantisco il mio impegno anche se il comune di Bagni di Lucca mi assorbe moltissimo, purtroppo l’ho ritrovato in condizioni davvero difficili”. Il sindaco di Barga Marco Bonini ha sottolineato i lavori effettuati in un periodo difficile e i fondi, ben 5 milioni di euro, rimediati per gli interventi alle rocche e alle fortificazioni su tutta la Valle del Serchio. Andreuccetti ha rimarcato l’importanza di un ente che funziona, grazie a Bonfanti che lascia una grossa eredità. Amadei ha sottolineato ancora una volta i 62 interventi di servizio forestazione.