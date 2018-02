Borgo a Mozzano



Alberigi Marco Store diventa anche agraria specializzata in cibo e accessori per animali

mercoledì, 14 febbraio 2018, 11:01

Alberigi Marco Store dal 2008 ad oggi è punto di riferimento per il territorio, sia per i privati che per le aziende. Nei suoi punti vendita di via del Piano a Chifenti e nell'ampia area espositiva di Fornoli in via Alcide De Gasperi di ben 20.000 mq, potete trovare tutto per l'edilizia, gli arredi da giardino, pavimentazioni in pietra e terracotta, barbecue, forni, pellet, articoli da regalo e per la casa, composizioni di fiori secchi. In una fase di forte espansione e miglioria organizzativa, gli uffici si sono spostati da Fornoli in via De Gasperi dove, al piano di sopra, c’è una vasta esposizione di abbigliamento, utensileria e macchinari edili.

Non solo, perchè Alberigi Marco Store, nei prossimi giorni, aprirà anche l'agraria nel punto vendita di Via del Piano a Chifenti. In particolare sarà specializzata nel cibo e nei mangimi, e negli accessori per animali. Disponibili tutte le marche più prestigiose e diffuse sul mercato come Royal Canin, Monge e Natural Trainer ecc ecc; da Alberigi Marco Store, inoltre, troverai anche Duracel, Torce, forbici da potatura, trapani Makita e molto altro.