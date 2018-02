Andare Oltre: “Necessaria la nomina di un nuovo medico di famiglia: il sindaco deve attivarsi con i vertici Asl”

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 23 febbraio 2018, 08:32

Abbiamo raccolto le dichiarazioni di molti cittadini residenti in Borgo a Mozzano ed anche un gran numero di passanti che fanno sosta in prossimità delle strutture della linea Gotica del capoluogo. Hanno espresso disgusto per come l’amministrazione mantenga in una indegna condizione quest’area, unica nel suo genere come grado di...

lunedì, 19 febbraio 2018, 13:04

Torna il 14 ed il 15 aprile la festa dell’azalea a Borgo a Mozzano, antico borgo della Media Valle del Serchio situato a metà strada tra la verde Garfagnana e la città di Lucca

giovedì, 15 febbraio 2018, 17:35

Sette classi dell'Iti Ferrari hanno aderito al progetto "Fa.Bene.Chi.Sa" finanziato dalla regione per creare un ponte tra le scuole e le imprese del settore farmaceutico. In programma ora un progetto formativo legato ad un altro settore trainante della Valle del Serchio: quello cartario

giovedì, 15 febbraio 2018, 17:14

Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “Papa Giovanni XXIII” hanno incontrato lo scrittore di romanzi gialli, Daniele Venturini, già comandante della stazione dei carabinieri di Gallicano e del nucleo investigativo e informativo del comando provinciale dei carabinieri di Lucca

giovedì, 15 febbraio 2018, 17:09

Stamani l’amministratore ing. Massimo Ceccarelli e la responsabile risorse umane dott.ssa Fabiana Roberti di Schott Italvetro, hanno donato a nome dell’azienda e dei dipendenti che a questo scopo, hanno rinunciato al loro regalo di Natale, un defibrillatore per gli impianti sportivi del comune di Borgo a Mozzano

mercoledì, 14 febbraio 2018, 11:01

