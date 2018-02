Borgo a Mozzano



Baccelli: “Rotatoria di Diecimo, il gioco di squadra è la nostra carta vincente”

giovedì, 8 febbraio 2018, 17:58

“Nuova rotatoria di Diecimo: un altro esempio di come il gioco di squadra porti a risultati positivi per la comunità”. Arriva anche dal consigliere regionale, presidente della commissione viabilità e infrastrutture della Regione e candidato del centrosinistra per la Camera dei Deputati, il plauso all’operazione della nuova rotatoria di Diecimo, a Borgo a Mozzano, che consente di eliminare l'incrocio a rischio sulla Lodovica e garantire ai mezzi pesanti manovre in sicurezza.

“Questo intervento era stato progettato dalla Provincia quando ne ero presidente - spiega Baccelli - poi portato avanti dall’attuale presidente Luca Menesini insieme con il Sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti: insomma, un gioco di squadra tra enti e diversi livelli istituzionali che ha portato e porterà a un risultato importante, atteso da tempo dai cittadini e dalle aziende di Diecimo. Il filo conduttore è sempre lo stesso: da una parte costruire sicurezza, sulle strade come nelle scuole, nei luoghi di lavoro come lungo gli argini; dall'altra accorciare le distanze, tra istituzioni e persone e imprese. Il tutto supportato dalla capacità di lavorare insieme, per il bene della collettività”.