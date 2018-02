Borgo a Mozzano



"Ho fatto da scudo per salvare i bambini, potevo non essere qui a raccontarlo"

giovedì, 1 febbraio 2018, 14:00

di andrea cosimini

Ancora gli viene da piangere se ripensa al rischio che ha dovuto correre pur di mettere in salvo i quattro bimbi che stava trasportando sullo scuolabus. Alla fine se l'è cavata con due costole rotte e una clavicola rotta, ma le conseguenze potevano essere ancora più gravi se ripensa alla dinamica dello schianto.



Lui è Fedele Salvatore, l'autista Club che ieri mattina, intorno alle 8.50, si è visto arrivare addosso una Fiat 500 di colore rosso che improvvisamente, e per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo in località Socciglia, a Borgo a Mozzano, finendo per centrare frontalmente lo scuolabus.



"Appena ho visto la macchina che aveva perso il controllo - racconta l'autista - ho fatto da scudo per evitare che i quattro bimbi che avevo all'interno del mezzo si facessero male. Lo schianto è stato forte. L'auto ha colpito la parte anteriore sinistra, ovvero quella del conducente, dove in quel momento mi trovavo io alla guida. Dopo l'impatto mi sono ritrovato con il ginocchio sinistro incastrato dentro il telaio, ma non ho pensato alle mie condizioni. Mi sono svincolato e sono corso subito dai bambini per accertarmi che stessero bene e li ho fatti scendere dall'autobus".



Una volta accertato della salute dei quattro bimbi, tutti delle scuole materne, anche Salvatore si è prestato a farsi soccorrere. Dopo essere stato caricato sull'ambulanza è stato ricoverato presso l'ospedale San Luca di Lucca.



"Ricordo poco dei soccorsi - dice -. Mi hanno detto che una volta salito in ambulanza ho perso conoscenza. Alla fine mi hanno trovato la clavicola e due costole rotte ed hanno stimato in 30 giorni il tempo di recupero. Poteva però andarmi peggio. E' davvero un miracolo che sia qui a raccontarlo"