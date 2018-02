Borgo a Mozzano



L'élite della ginnastica ritmica regionale e nazionale al Palazzetto dello Sport

venerdì, 23 febbraio 2018, 15:22

di simone pierotti

Il Palazzetto dello Sport di Borgo a Mozzano si appresta ad ospitare, da sabato 24 a domenica 25 febbraio un importante evento di ginnastica ritmica, organizzato dalla locale società Albachiara, con il patrocinio della Federazione Ginnastica Italiana, il Comitato Toscano e il Coni.

L’evento è stato presentato questa mattina presso il palazzo comunale dal direttore tecnico di Albachiara Elisa Quilici, dal sindaco Patrizio Andreuccetti e dal consigliere Armando Fancelli. Un evento che si svilupperà in due distinte manifestazioni: il campionato regionale Silver Serie D con le categorie Junior / Senior sabato pomeriggio e le categorie Allieve domenica pomeriggio; la 2° prova del campionato regionale individuale Gold Junior / Senior domenica mattina. In pratica, come ha spiegato Elisa Quilici, a Borgo a Mozzano scenderanno in pedana le atlete di punta del movimento regionale, molte delle quali partecipano a campionati nazionali e non solo.

“Questi campionati rappresentano in motivo di orgoglio per la nostra società, insignita dell’organizzazione di un tale evento a soli 4 anni dalla sua fondazione. Siamo cresciuti, nei numeri e nella qualità, abbiamo un movimento con 120 ginnaste e una squadra composta da Margherita Quilici, Giulia Castelli e Caterina Petri che parteciperà alla Serie B nazionale. Inoltre porteremo a Borgo a Mozzano ben 85 società diverse, con atlete in tutte le categorie, che considerando anche gli accompagnatori e i familiari, portano ad un movimento di persone molto importante”.

Il sindaco Patrizio Andreuccetti: “Come amministrazione abbiamo voluto investire su altri sport come la pallavolo e la ginnastica ritmica. Albachiara svolge un lavoro incredibile in uno sport che ha grande valore educativo, sociale e di disciplina di vita. E’ significativo che l’offerta sportiva del territorio stia crescendo in diverse direzioni, che non siano solo il calcio, ma chiunque può trovare la propria ambizione