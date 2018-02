Borgo a Mozzano



Linea Gotica nel degrado, amministrazione latitante

venerdì, 23 febbraio 2018, 08:32

di loreno bertolacci

Abbiamo raccolto le dichiarazioni di molti cittadini residenti in Borgo a Mozzano ed anche un gran numero di passanti che fanno sosta in prossimità delle strutture della linea Gotica del capoluogo. Hanno espresso disgusto per come l’amministrazione mantenga in una indegna condizione quest’area, unica nel suo genere come grado di conservazione.



La storia ci riporta nell’anno tra il 1943 e l’agosto del 1944 quando i comandanti dell’esercito tedesco stabilirono come ultimo baluardo dell’invasione dell’Italia Settentrionale la costruzione di una linea difensiva che partisse dall’Adriatico per arrivare fino al Tirreno con una lunghezza di oltre 320 Km. L’opera fu affidata all’organizzatore Todh che con migliaia di uomini in circa un anno costruì le formidabili fortificazioni che possiamo ancora vedere e visitare nella media valle del Serchio e più precisamente in Borgo a Mozzano. Proprio in questo comune, meglio che altrove, sono ben conservati i resti praticamente intatti di bunker, piazzole, camminamenti, valli oltre che il muro anticarro ben visibile dalla strada che lo lambisce.



Questo sito rimasto praticamente l’unico intatto di tutta la linea, rappresenta un importantissimo patrimonio documentario per il quale proprio a Borgo a Mozzano venne costituito un “Comitato Valorizzazione Linea Gotica”. Come primo impegno di questo comitato venne preso quello di rendersi disponibile a visite guidate in alcuni bunker, gallerie oltre che piazzole e camminamenti, incluso naturalmente il muro anticarro.



Purtroppo al grande impegno profuso non ha fatto riscontro un impegno altrettanto forte da parte dell’amministrazione comunale. Scolaresche, gruppi guidati, persone provenienti da tutta Italia e dall’estero si sono avvicendate nelle visita di questi luoghi, riscontrando una certa trascuratezza soprattutto nel mantenimento di una adeguata pulizia delle aree di sosta e di accesso. Anche i cittadini, manifestando il loro dissapore a questo giornale on-line, vorrebbero un maggiore interesse da parte dell’amministrazione pubblica di Borgo a Mozzano.



A onore del vero alcuni giorni or sono un gruppo di operai ha effettuato una sommaria pulizia dell’area circostante l’ingresso. Qualcuno ha provato a chiedere all’amministrazione comunale l’apposizione nella zona di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti durante le visite del pubblico, soprattutto delle scolaresche. La risposta dell’amministrazione comunale sembra sia stata quella di formulare detta richiesta con una istanza motivata. In tutta sincerità, dicono le persone, non ci sembra che vi sia la necessità che sia il cittadino ad evidenziare che, in un luogo pubblico frequentato da visitatori, sia necessario l’apposizione di cestini per la raccolta di rifiuti.



Dovrebbe venire spontaneo, a un’amministrazione che si definisce tale, fare certi tipi di valutazioni e quindi intervenire di conseguenza. La cittadinanza spera che con questa segnalazione l’amministrazione comunale PD di Borgo a Mozzano sia sensibilizzata al problema ed intervenga tempestivamente al fine di dare il giusto rilievo ad una realtà storica ben conservata che rappresenta una meta per tanti turisti. Vedere il degrado e l’assenza di una normale pulizia e manutenzione di quest’area non costituisce un buon viatico per quella politica tanto sbandierata di un turismo culturale e storico di cui tanti amministratori si riempiono la bocca.



Gli abitanti di Borgo a Mozzano si aspettano fatti e non risposte o parole, spesso inutili che portano solo inasprimento negli animi già molto provati e delusi da una classe politica che quasi sempre si autoincensa. Un modo di fare politica improntato spesso solo su promesse, slogan e inaugurazioni con tanto di taglio di nastro tricolore.