Borgo a Mozzano



Linea Gotica, una precisazione doverosa

mercoledì, 28 febbraio 2018, 23:24

di loreno bertolacci

Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni che ci evidenziavano aspetti sconosciuti del problema della pulizia all’ingresso delle aree in Borgo a Mozzano della linea Gotica. Ci preme sottolineare, come peraltro riportato nell’articolo pubblicato, l’assoluta convinzione sia di chi ha segnalato il problema pulizia, sia di chi scrive in merito al grande impegno profuso dal “Comitato Valorizzazione Linea Gotica” in tutti questi anni per la promozione di quest’area. Quindi lungi da chi scrive e neppure da chi ci ha segnalato il problema, ledere l’immagine di un comitato di volontari che hanno lavorato per anni per un preciso scopo. Al contrario, ben vengano persone come queste, una delle quali ho la fortuna di conoscere, che ridaranno visibilità e vita a parti del nostro territorio che rappresentano preziose testimonianze di una storia spesso dimenticata.



Altro particolare evidenziato sono le competenze da un punto di vista giurisdizionale sull’area di ingresso, ovvero chi dovrebbe fare le pulizie. L’amministrazione provinciale o quella comunale? Il problema è stato a lungo trattato, come ci viene evidenziato e sembra sia in una fase finale di soluzione. Stiamo parlando di ingresso all’area in quanto tutta le fortificazioni e l’area oggetto delle visite sono a posto e ben tenute. La gestione delle fortificazioni, come ci riportano le notizie in nostro possesso, è perfettamente funzionante ed in grande espansione con visitatori che vengono da tutte le parti d’Italia e del mondo. §



Ad ogni buon conto sembra comunque che qualche cosa si stia muovendo, un certo interessamento da parte degli addetti ai lavori ci sia stato, quindi le segnalazioni che abbiamo ricevuto e pubblicato sono servite a risvegliare l’interesse anche su un piccolo problema come questo.



Grande apprezzamento quindi per un volontariato come quello dei componenti del “Comitato Valorizzazione linea Gotica” che con il loro lavoro ci consentono di visitare luoghi che ci fanno rivivere un pezzo di storia.