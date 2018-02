L'Iti Ferrari punta sul settore farmaceutico e cartario

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 15 febbraio 2018, 17:14

Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “Papa Giovanni XXIII” hanno incontrato lo scrittore di romanzi gialli, Daniele Venturini, già comandante della stazione dei carabinieri di Gallicano e del nucleo investigativo e informativo del comando provinciale dei carabinieri di Lucca

giovedì, 15 febbraio 2018, 17:09

Stamani l’amministratore ing. Massimo Ceccarelli e la responsabile risorse umane dott.ssa Fabiana Roberti di Schott Italvetro, hanno donato a nome dell’azienda e dei dipendenti che a questo scopo, hanno rinunciato al loro regalo di Natale, un defibrillatore per gli impianti sportivi del comune di Borgo a Mozzano

mercoledì, 14 febbraio 2018, 11:01

martedì, 13 febbraio 2018, 13:55

Dal 14 al 23 febbraio a Borgo a Mozzano in via Roma n 31 nei locali adiacenti al Salone delle Feste sarà possibile visitare su prenotazione la mostra “Porrajmos altre tracce sul sentiero per Auschwitz” sul tema dello sterminio di Rom e Sinti, una pagina di storia poco conosciuta sulla...

martedì, 13 febbraio 2018, 10:22

Tempo di elezioni alla Misericordia di Borgo a Mozzano. Si sono svolte domenica 11 febbraio le elezioni per il rinnovo di metà membri del Magistrato, il consiglio di amministrazione della Confraternita

venerdì, 9 febbraio 2018, 17:16

Sono entrati a volto scoperto, armati di un cutter, ed hanno minacciato il cassiere di consegnargli il malloppo. La cassa però era chiusa ed era dotata di un temporizzatore. I malviventi si sono quindi dati alla fuga ed ora i carabinieri sono sulle loro tracce