Borgo a Mozzano



Mallegni al Borgo: "Più soldi da spendere ai piccoli comuni"

martedì, 27 febbraio 2018, 18:21

di loreno bertolacci

Continua il tour nella valle del Serchio del candidato al senato della Repubblica Massimo Mallegni di Forza Italia. E’ stata al volta del comune di Borgo a Mozzano dove nella fredda serata di domenica scorsa presso i locali del bar “L’incontro” ha appunto incontrato un gran numero di simpatizzanti provenienti dal comune e da quelli limitrofi. La serata è stata organizzata e curata dall’ex consigliere comunale di Borgo a Mozzano Flora Ungaretti, rappresentante politico locale di Forza Italia nel ruolo importante di coordinatore della media valle del Serchio e Garfagnana.



In una bella sala stracolma di gente e ben allestita, Mallegni ha ribadito l’attaccamento alla valle del Serchio ed alla sua gente, promettendo una presenza fisica costante se eletto al Senato della Repubblica. L’apertura di varie sedi del partito Forza Italia, che costituiscono dei punti di incontro e di raccolta di informazioni e richieste della cittadinanza, sarà una delle prime iniziative da prendere che gli consentirà di essere presente nella zona con i vari gruppi politici che si formeranno durante tutto il suo mandato parlamentare, se eletto naturalmente. Una maggiore cultura di partito quindi nella valle che possa sviluppare una politica costruttiva e di confronto con le realtà locali al fine di affrontare argomenti importanti come quello occupazionale, turistico, infrastrutturale.



"Problemi che se affrontati in modo organico e razionale - dice Mallegni - faranno da volano per uno sviluppo sostenibile del territorio, per troppi anni abbandonato al proprio destino". Il candidato ha parlato poi del suo libro che ha inviato al senatore uscente Marcucci perché riveda le sue dichiarazioni fatte in merito alla chiusura dei comuni più piccoli della Garfagnana e Lunigiana, chiusura mai pensata, fatta né tanto meno scritta da Mallegni.



"Anche il più piccolo comune - dice Mallegni - costituisce una storia, una identità culturale irrepetibile, un “campanile” della gente che vi abita. Diverso è dire - secondo Mallegni - di razionalizzare i servizi coordinandoli su vari comuni al fine di risparmiare e far risparmiare i residenti, non privando però il singolo comune di quanto ha avuto per anni, ma se mai migliorando detti servizi. Più soldi da spendere anche ai piccoli comuni, questa deve essere la nuova politica della valle del Serchio.”



La serata si è conclusa con un ricco buffet dove il candidato al senato ha avuto modo di raccogliere richieste e suggerimenti dei presenti, confrontandosi con tutti.



La chiusura della campagna elettorale nella valle del Serchio avverrà il mercoledì 28 febbraio alle ore 20,45 presso il cinema Puccini di Fornaci di Barga dove il candidato Massimo Mallegni illustrerà ed approfondirà il programma della coalizione di centro destra facendo poi l’ultimo appello al voto prima delle elezioni politiche di domenica 4 marzo.