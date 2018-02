Borgo a Mozzano



Mallegni in visita al Centro Anziani: "Volontariato valore aggiunto per chi amministra"

sabato, 24 febbraio 2018, 14:42

di simone pierotti

Questa mattina il candidato al Senato Massimo Mallegni ha fatto visita alla Misericordia di Borgo a Mozzano e al Centro Accoglienza Anziani. Nei giorni scorsi era stata la volta del senatore Andrea Marcucci, in settimana ci saranno i candidati di LeU. Insomma, porte aperte a chi vuole esporre il proprio programma.

Ad accogliere Mallegni il Governatore Gabriele Brunini e la responsabile della RSA Lorena Mariani. Tra gli altri, oltre a dipendenti e volontari dell'associazione, Andrea Bertoncini amministratore di Erp e il consigliere comunale Cristina Benedetti.

Incontro molto cordiale nel quale il candidato al Senato si è presentato ed ha esposto alcuni temi portanti della propria campagna elettorale.

"Ho fatto per 13 anni di sindaco di Pietrasanta, con la soddisfazione del record delle preferenze. Mi presento agli elettori con risultati concreti: il cittadino deve essere messo in condizioni di scegliere chi è più in grado di fare gli interessi del territorio".

Via con i temi del programma: viabilità. "Per venire qua ci vorrebbe l'elicottero! Ci sono aziende importanti in Mediavalle e avete ancora il treno a gasolio e i viottoli per andare a lavorare? Possibile? Ieri ho incontrato l'amministrazione di un'azienda a cui ho chiesto quale problema avrebbe voluto che la politica gli risolvesse. Lui ha risposto senza esitazioni, i trasporti e le strade! Non ho la bacchetta magica ma almeno due – tre problemi concreti vanno risolti! Sento parlare da anni di assi viari a Lucca ma niente da fare!".

"Io lavoro e mantengo la famiglia con il mio lavoro, non con la politica. Ho fatto il sindaco per tre mandati, adesso dovrò fare il sindaco di un territorio più grande. Sarò presente come sono sempre stato".

Tra i temi caldi, quello dell'accoglienza, ovviamente. "Pensate che sono stati stanziati 43 milioni euro solo nella nostra provincia, dalla Prefettura, per l'accoglienza degli immigrati. Ho fatto un calcolo e con la stessa cifra ci potremmo costruire 1000 case di edilizia popolare e risolveremmo il problema abitativo! Perchè non affrontiamo questo problema?".

Solidarietà e sociale. "Noi, come amministrazione di Pietrasanta, aiutiamo 1206 nuclei familiari, di tutte le nazionalità. Abbiamo aperto un atelier della solidarietà dove in forma anonima le famiglie in difficoltà possono scegliere vestiti, scarpe, giocattoli, oggetti per bambini. Cosa devo rispondere a quel padre di famiglia con due bambini e moglie disoccupata che mi viene a cercare aiuto perchè non riesce più a pagare l'affitto! Mi spiega perchè c'è qualcuno che 1050 euro al mese per un'accoglienza che se io vado all'estero mi mandano via? Non sono in grado di spiegarglielo!".

Il tutto con aneddoti privati di grande effetto. "Un mio amico è andato in Inghilterra con una carta di identità sbiadita, lo hanno perquisito e interrogato e, dopo le verifiche, è stato rimandato a Pisa e ha dovuto rifare il documento in comune! Questa è la civiltà, è il mondo normale: vogliamo dare una sterzata a questa realtà?".

"Tutto il nostro programma parte dall'esperienza del territorio: Forza Italia ha incontrato a Roma 1600 amministratori locali in un convegno a Roma e lì abbiamo tirato fuori le proposte che vengono dalla gente, dai territori. Tutti sono partiti dal problema della povertà. Purtroppo è un settore in crescita nel quale i comuni devono essere assistiti. Realtà come la Misericordia vanno sostenute".

A proposito di Misericordia, Mallegni rivolge una "critica" ai colleghi di Pietrasanta: "La Misericordia di Pietrasanta ha la sede nel centro storico e, sinceramente, è molto limitativa, ho proposto di decentrarla ma, finora, hanno rifiutato. A parte questo, come amministrazione abbiamo attivato servizi legati al volontariato, perchè le associazioni sono un aiuto infinito per chi governa e con contributi e investimenti li abbiamo aiutati. Un'associazione si occupa di gestire i pacchi alimentari, che sono passati da 90 a 350 ogni 15 giorni (nella città 19° in Italia per reddito pro capite). Abbiamo aumentato lo stanziamento per il sociale del 30%, attivate 50 borse lavoro".

C'è anche una proposta legata al mondo del volontariato. "Nel mio libro ho riservato un capitolo al Terzo Settore: dobbiamo costituire un organismo nazionale che dialoga con il mondo del volontariato in modo diretto. Qualcuno pareva essere l'esclusivista della vita sociale del territorio, invece non è così. Noi siamo quelli delle "cose da fare" non del "medico pietoso". A Pietrasanta ho creato la Consulta del volontariato a cui do risorse, assegnando 25mila euro l'anno per uno – due progetti importanti, senza dare elemosine per qualsiasi richiesta".

Infine, Mallegni si è rivolto direttamente al Governatore Brunini: "Ho letto sulla stampa di qualche problema sulla recente riconferma. Sono contento che Gabriele sia rimasto Governatore. Tanta gente del territorio mi ha contattato invitandomi a convincerti a restare. Questa associazione e questo territorio hanno bisogno di Brunini!".