Misericordia in lutto per la scomparsa di Alessandro Graziani

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:00

Sabato 10 febbraio alle ore 21.15 prosegue la Stagione del Teatro Colombo di Valdottavo sotto la Direzione Artistica di Silvio Bernardi con la trasposizione di Die Panne di Friedrich Dürrenmat di e con l’autrice e attrice Valentina Bischi

giovedì, 8 febbraio 2018, 17:58

Arriva anche dal consigliere regionale, presidente della commissione viabilità e infrastrutture della Regione e candidato del centrosinistra per la Camera dei Deputati, il plauso all’operazione della nuova rotatoria di Diecimo, a Borgo a Mozzano, che consente di eliminare l'incrocio a rischio sulla Lodovica e garantire ai mezzi pesanti manovre in...

giovedì, 8 febbraio 2018, 14:29

Live, il 17 febbraio alle ore 21, nella Sala delle Feste (ex Convento Oblate) di Borgo a Mozzano, va in scena la Radioradiante Band, gruppo di musicisti militanti nel mondo della musica italiana uniti per arrangiare, suonare ed interpretare le composizioni nate da utenti e operatori del Centro di Salute Mentale di Fornaci di Barga...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 14:11

Francesco Poggi, ex sindaco di Borgo a Mozzano, ha ripercorso le tappe principali del suo percorso politico. "Sono vent'anni che non appartengo a nessun partito" ha sostenuto, affermando che il suo riferimento è la dottrina sociale della Chiesa Cattolica

martedì, 6 febbraio 2018, 16:34

E' iniziato il conto alla rovescia per la messa in esercizio della nuova rotatoria tra la strada provinciale n. 2 'Lodovica' e la strada provinciale n. 32 'di Pescaglia', in località Diecimo, nel comune di Borgo a Mozzano

lunedì, 5 febbraio 2018, 00:06

Si è svolta oggi, domenica 4 febbraio, la prima delle due sfilate del Carnevale dei Ragazzi di Valdottavo, manifestazione divenuta “storica”, giunta quest'anno alla 46° edizione. Il grande impegno profuso dal Comitato Paesano di Valdottavo, dai tanti volontari, dai carristi e da quanti hanno sfilato ha reso la giornata piacevole...