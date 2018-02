Borgo a Mozzano



Nuova rotatoria di Anchiano: da Anas nazionale ok alla sottoscrizione dell’opera

sabato, 24 febbraio 2018, 14:48

di simone pierotti

Importanti passi in avanti verso la realizzazione del nuovo ingresso al paese di Anchiano. Anas nazionale ha infatti autorizzato Anas regionale a sottoscrivere la convenzione per realizzare la rotatoria con annessa racchetta di collegamento al centro abitato. La convenzione sarà portata in consiglio comunale mercoledì prossimo (28 febbraio) e subito dopo sarà oggetto di sottoscrizione congiunta tra Anas regionale e Comune di Borgo a Mozzano. La convenzione prevede la realizzazione dei lavori a carico di Anas, per la cifra di 540mila euro e gli espropri a carico del Comune per circa 130mila. Dopo la sottoscrizione avrà luogo l’ultima fase progettuale, dopo di che sarà possibile partire con la fase espropriativa e con il conseguente inizio dei lavori. L’intervento consentirà di superare un problema di sicurezza che il paese si porta avanti da decenni e sarà inoltre utile alla zona industriale adiacente.

“Ho sempre detto agli abitanti di Anchiano che mi sarei impegnato, passo dopo passo, per giungere alla realizzazione dell’opera- commenta il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti- senza dare certezze e senza fare promesse a vuoto. In troppi ci si sono scottati, promettendolo senza mai realizzarlo. Ad oggi però è doveroso esprimere un cauto ottimismo, perché la sottoscrizione della convenzione da parte di Anas è un passo in avanti vero, concreto, mai verificatosi in passato. Ho sempre condiviso ogni passaggio pubblicamente, con la popolazione, ed anche in questo caso voglio farlo a viso aperto, mettendoci la faccia, consapevole che realizzare questo intervento significherebbe compiere qualcosa di storico per tutto il nostro territorio”.