Borgo a Mozzano



Partono i corsi di primo soccorso alla Misericordia di Borgo a Mozzano

lunedì, 26 febbraio 2018, 17:01

di simone pierotti

Come consuetudine dal mese di marzo la Misericordia di Borgo a Mozzano inizia la programmazione annuale dei corsi di primo soccorso, gratuiti e accessibili a chiunque voglia parteciparvi. Lo scopo dell’iniziativa è di sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche del soccorso e della sicurezza, attraverso l’apprendimento delle tecniche di primo intervento come le procedure di attivazione del sistema “118”, le nuove metodiche per la rianimazione e l’emergenza, l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico DAE.

I corsi sono occasione per conoscere più da vicino la storia, le attività e i servizi della Misericordia avvicinando le persone ad una realtà assistenziale che offre tanti servizi alle comunità. Sono previste lezioni sia pratiche che teoriche ed inoltre ai partecipanti sarà consegnato il materiale didattico relativo alle tecniche di primo soccorso con gli argomenti trattati durante le lezioni.

Le lezioni del corso BASE di primo soccorso avranno inizio lunedì 12 marzo. I giorni del corso, durante la settimana, saranno due: il lunedì e il giovedì, ed avrà una durata di 10 serate. La formazione sarà curata da soccorritori formatori, da medici e infermieri. Le lezioni si terranno presso la sede della Misericordia di Borgo a Mozzano, in via S. Francesco n.1 con inizio alle 21. Al termine del corso di livello BASE, verrà rilasciato un attestato valido a livello regionale e il partecipante, che sarà inserito nel registro regionale dei soccorritori, se lo vorrà, potrà svolgere l’opera di soccorritore sulle ambulanze nei servizi ordinari che non prevedono la caratteristica di emergenza/urgenza; per chi volesse poi continuare l'esperienza formativa ci sarà la possibilità di frequentare il corso di livello avanzato di primo soccorso, abilitante a svolgere l'opera di soccorritore sulle ambulanze in regime di emergenza/urgenza.

L’invito è rivolto a tutte le persone di qualunque età e ai giovani a partire dai 16 anni.

Per informazioni e iscrizioni inviare una e-mail all’indirizzo info@misericordiaborgo.org o contattare la nostra associazione al numero 0583/8073210.