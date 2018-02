Successo per il Carnevale di Valdottavo e i suoi carri allegorici

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 1 febbraio 2018, 14:00

E' il toccante racconto di Fedele Salvatore, l'autista di Club che ieri mattina si è visto centrare da una Fiat 500 rossa in località Socciglia, a Borgo a Mozzano, mentre trasportava quattro bambini delle scuole materne, tutti usciti illesi dall'incidente

mercoledì, 31 gennaio 2018, 22:10

Nasce Bidiba Ciberia: domenica 4 febbraio, a partire dalle 16, in Via Europa Unita, 5 nella frazione di Chifenti a Borgo a Mozzano, verrà inaugurato il nuovissimo locale. Una autentica novità frutto di una lunga esperienza birraia in fatto di import e distribuzione di marchi sempre più conosciuti per la...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 13:48

Brutto incidente questa mattina sulla ss12 del Brennero, in località Socciglia, dove una macchina ha sbandato finendo per urtare violentemente contro uno scuolabus che trasportava quattro bimbi delle scuole materne, tutti, fortunatamente, con le cinture allacciate

martedì, 30 gennaio 2018, 18:25

Civica Popolare, il partito di Beatrice Lorenzin creato il 27 dicembre scorso, ha candidato alla Camera l'ex sindaco di Borgo a Mozzano, Francesco Poggi, candidato nel 2013 con Scelta Civica

sabato, 27 gennaio 2018, 11:30

Terminato il mandato triennale di Andrea Bonfanti, l'Unione dei Comuni della Mediavalle ha provveduto alla nomina del nuovo presidente. “Pronostico” rispettatato, è Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano il nuovo presidente per i prossimi tre anni

giovedì, 25 gennaio 2018, 14:23

Si chiudono i tre anni di mandato di Andrea Bonfanti alla presidenza dell’Unione dei Comuni della Mediavalle. Con una conferenza stampa questa mattina, il primo cittadino di Pescaglia, ha voluto fare un bilancio di quanto fatto in questo periodo, assieme ai sindaci degli altri comuni membri