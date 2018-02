Borgo a Mozzano



Tentata rapina alla Mps, ferito il cassiere con un trincetto

venerdì, 9 febbraio 2018, 17:16

di andrea cosimini - simone pierotti

Tentata rapina oggi pomeriggio a Borgo a Mozzano in viale Italia. Due uomini, intorno alle 15.30, sono entrati a volto scoperto presso la banca Monte dei Paschi di Siena e, armati di un cutter, hanno minacciato il cassiere di consegnargli il malloppo.



Al momento dell'arrivo dei rapinatori non era presente alcun cliente. C'erano però due dipendenti della banca che, chiusi nei loro uffici, non si sono accorti di nulla.



Stando ad una prima, e sommaria, ricostruzione dell'accaduto, pare che il cassiere, minacciato con l'arma da taglio, sia riuscito a spiegare ai malviventi che la cassa non poteva essere aperta perché dotata di un temporizzatore. A quel punto, però, i due si sono evidentemente innervositi ed hanno ferito con il trincetto il cassiere alla coscia destra prima di darsi alla fuga.



Alle 15.40, quindi, è scattata la chiamata al 118. Sul posto si è precipitata un'ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano in codice giallo. Il medico ha prestato subito le prime cure. Poi però, non avendo riportato ferite gravi, il paziente è stato trasferito, con un altro mezzo, presso il pronto soccorso di Castelnuovo di Garfagnana per ulteriori accertamenti.



Sul posto sono infine intervenuti i carabinieri, con una pattuglia della radiomobile, del nucleo operativo e della locale stazione di Borgo a Mozzano per ricostruire la dinamica esatta ed avviare le indagini. A supporto è stato richiesto anche l'intervento del nucleo investigativo di Lucca.