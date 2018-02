Borgo a Mozzano



Venturini spiega agli alunni delle scuole come si scrive un "giallo"

giovedì, 15 febbraio 2018, 17:14

Due interessanti ed istruttivi incontri si sono svolti martedì e oggi, presso la scuola Secondaria di primo Grado “Papa Giovanni XXIII” di Borgo a Mozzano (Lucca), la cui dirigente scolastica è la dott. Giovanna Stefani: gli alunni delle classi seconde e terze hanno incontrato lo scrittore di romanzi gialli, Daniele Venturini, già comandante della Stazione Carabinieri di Gallicano e del Nucleo Investigativo e Informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca.

Venturini, che ha dato vita alla serie di gialli intitolati “Le Indagini del Comandante Tenax”, martedì 13 febbraio, ha tenuto una conferenza per spiegare ai giovani alunni come si scrive un “giallo”.

Questo genere di romanzi viene chiamato in Italia “giallo” perché la prima collana che raccoglieva testi di questo genere, presentata dalla Mondadori e ideata da Lorenzo Montano nel 1929, proponeva copertine di colore giallo.

“Prima di tutto, dovete sapere che scrivere un giallo significa seguire regole e schemi ben precisi, per non deludere le aspettative del pubblico - ha spiegato Venturini, ai futuri scrittori in erba - nel mio caso non seguo regole prefissate, perché mi ispiro a indagini da me coordinate. Per questo motivo faccio adattare la trama del romanzo ai tempi ed alle modalità delle indagini vere che mi vedevano protagonista”.

Si è parlato del racconto “giallo” per due ore, approfondendo molti degli aspetti che ne costituivano e ne costituiscono ancora la struttura portante, riuscendo a mantenere, ormai da un secolo, questo genere di romanzo come il più venduto in Italia e nel mondo.

“Tenete presente - ha specificato Venturini - che i libri, scritti da Agatha Christie, ancora oggi sono pubblicati con successo dalla Mondadori Spreak Dream in tutto il mondo. La Christie è la scrittrice inglese più tradotta, sottostando solo alle opere di Shakespeare ed alla Bibbia. Nella lingua originale e in almeno 44 lingue differenti, i suoi testi contano complessivamente all'incirca due miliardi di copie vendute.

Dan Brown, con più di 200 milioni di copie vendute, è tra gli autori gialli più popolari e di maggior successo degli ultimi tempi. La sua opera intitolata Il codice da Vinci, con più di 85 milioni di copie vendute, è tra i libri più conosciuti e venduti al mondo”.

Giovedì 15 febbraio, sempre nello stesso Istituto Scolastico di Borgo a Mozzano, si è tenuta una seconda conferenza. Questa volta l'argomento trattato riguardava la certezza della pena, la violenza sulle donne ed il bullismo.

Venturini ha parlato del suo romanzo “Le indagini del Comandante Tenax. Una Commedia in Tre Atti”, edito dalla Casa editrice Dream Book, di Pisa, che racconta la storia di una giovane prostituta violentata e poi uccisa in modo barbaro e delle indagini svolte per risalire ai colpevoli e trovare prove sufficienti per inchiodarli alle loro responsabilità.

Gli alunni hanno potuto così affrontare un tema delicato e toccante come la violenza sulle donne e riflettere anche su tematiche come la certezza della pena, che nel nostro Paese - a dire di Venturini - è quasi inesistente: lo testimonia purtroppo proprio il caso di Vanessa, il cui assassino è stato condannato prima a 30 anni di reclusione, ma successivamente la pena è stata ridotta a 16 anni.

Questo progetto è stato sponsorizzato dalla Prof. Donatella Buonriposi, Dirigente Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara e dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.

Gli incontri con le classi si sono svolti con la presenza dei rispettivi docenti, all’interno de “La settimana dello studente”, organizzata dall’Istituto di Borgo a Mozzano dal 12 al 17 febbraio 2018, per promuovere iniziative coinvolgenti e partecipate che stimolino l’interesse e le riflessioni degli alunni.