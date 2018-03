Borgo a Mozzano



A Borgo a Mozzano è un plebiscito per M5S e Lega. Andreuccetti riconosce la sconfitta del Pd

lunedì, 5 marzo 2018, 17:54

di simone pierotti

Borgo a Mozzano appare quasi come la cartina di tornasole del panorama politico nazionale ma soprattutto provinciale. Il grande risultato di Movimento 5 Stelle e della Lega, il trionfo dei candidati Zucconi e Mallegni sui “cavalli forti” del centro sinistra Baccelli e Marcucci.

Alla Camera, su 4288 votanti, 1637 hanno espresso la preferenza per Riccardo Zucconi, con Stefano Baccelli che si è fermato a 1085, dietro perfino a Piero Landi del Movimento 5 Stelle con 1104. Diciamo “perfino” perché Baccelli e il PD, con tutta la loro potenza di fuoco elettorale e propagandistica, sono arrivati dietro ad un movimento praticamente senza candidato, essendo Landi stato estromesso dalla corsa per le note vicende. Cosa sarebbe successo se Piero Landi avesse svolto campagna elettorale appoggiato dal Movimento? Boom del M5S, come era già accaduto in passato, arrivato al 26,71 per cento, ma boom anche per Lega al 26,25 per cento. Il PD si ferma a 21,21 per cento. Non pervenuta la lista Civica Popolare – Lorenzin, che annoverava nel listino proporzionale anche l’ex sindaco Francesco Poggi, solo 39 preferenze.

Al Senato risultati anche più clamorosi, con Massimo Mallegni che con 1523 voti supera Andrea Marcucci fermo a 1053 preferenze. 1004 voti anche la Paglini del M5S. Al Senato il primo partito è la Lega con il 26,62 per cento, davanti a M5S con 24,78 per cento. PD al 23,87 per cento.

Riconosce la sconfitta del proprio partito il sindaco Patrizio Andreuccetti: “Le urne hanno parlato chiaro. I vincitori sono la Lega e il M5S. Il PD è il grande sconfitto. Hanno prevalso una profonda avversità nei confronti dei profughi, una generale voglia di cambiare, a prescindere, ben al di là dei rappresentanti sul territorio (l'effetto dei candidati all'uninominale è stato inesistente) ed una avversione varia e variopinta nei confronti di Renzi. Il PD deve stare all'opposizione, leccarsi le ferite e ripartire. Bisogna ricostruire. Come e con chi è ancora presto per dirlo. Quel che è certo è che c'è bisogno di un progetto più inclusivo, che dia un senso più forte di comunità. Senza sentimento non si va da nessuna parte”.