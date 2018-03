Borgo a Mozzano



Andrea Brunini presenta "L'Isola dei giocattoli difettosi" al Circolo L'Unione

giovedì, 29 marzo 2018, 15:59

Dopo aver inaugurato il tour invernale in apertura a Sasha Torrisi e Tolo Marton, il 2018 ha visto Andrea e la sua band (Filippo Bertolacci alla batteria, Edoardo Pieri alla chitarra e Matteo Consolati Casali al basso) collaborare con artisti come Elya e Roberto Visentin, Alteria e Finaz, chitarrista della Bandabardò, ma questi sono solo alcuni dei nomi con cui il cantautore ha condiviso e condividerà ancora il palco nei prossimi mesi. Diviso ormai tra Veneto, Trentino Alto Adige e Toscana,

Venerdì 30 marzo Andrea sarà al Circolo l’Unione di Borgo a Mozzano per presentare in chiave elettroacustica il nuovo disco uscito ad ottobre.

Disponibile iTunes e su tutti gli store digitali, “L’isola dei giocattoli difettosi” segue il progetto precedente, “Vietato calpestare i sogni”, uscito a dicembre 2015. Stavolta non c’è un filone musicale ben definito ma Andrea attraversa molti stili, con sperimentazioni che prendono spunti anche dal punk-rock o dal rap, anche se come sempre la massima importanza è data alle parole, portando l’attenzione sulla storia che sta alla base dell'album, legando ogni brano quasi fosse un telefilm a puntate.

Nel disco Andrea Brunini inserisce volutamente alcuni richiami a libri o film: per esempio, nel brano “Follia” c'è un rimando ad “Alice nel Paese delle meraviglie”, mentre “L’isola dei giocattoli difettosi” riprende “The Perks of Being a Wallflower”.

“Le canzoni di questo album sono state scritte tra luglio e agosto 2016, prevalentemente in viaggio o in quel mio posto speciale dove mi ritrovo a spendere le notti a scrivere – racconta l’artista -. La particolare varietà di musiche che ho voluto inserire all’interno del disco rispecchia molto i miei stili e gusti musicali che, non essendo ben definiti, mi permettono di focalizzare l’attenzione sulle parole e le emozioni che provo, su questa storia che è stata il filo conduttore di molte canzoni scritte lo scorso anno”.

Il singolo di lancio è “Giulia”, breve descrizione di un viaggio introspettivo ed emotivo che Andrea fa grazie alla conoscenza di una ragazza, Giulia appunto, che è la protagonista della storia che “L’isola dei giocattoli difettosi” va a raccontare.

L'album è disponibile online in anteprima sulla piattaforma SoundCloud da lunedì 9 ottobre, in concomitanza con l'uscita del secondo singolo e prima traccia del disco, “Fuori Posto”.

“Fuori Posto” è un brano che si discosta dalla storia narrata, ponendo l’attenzione su uno stato d’animo, sul sentirsi appunto “fuori posto” rispetto a una società di etichette e conformismo in cui Andrea non si rivede, un giocare con le immagini che non mira a giudicare ma a mostrare un mondo differente, a cui il cantautore non sente di appartenere. Il brano, così come il video, gioca con ironia ed è questo il suo punto di forza.

Anteprima Streaming:

https://soundcloud.com/andreabruninicantautore/sets/lisola-dei-giocattoli-difettosi-andrea-brunini

Giulia HYPERLINK "https://youtu.be/fpBNlYFrLR8"https://youtu.be/fpBNlYFrLR8

Fuori Posto HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=99P76LrfT8A"https://www.youtube.com/watch?v=99P76LrfT8A

Tracklist

1. Fuori Posto

2. Un caffè?

3. Giulia

4. Follia

5. Gettami via

6. Cercami sarò li

7. L’isola dei giocattoli difettosi

8. Ribelle

9. Mi canterai una canzone

10. Notte

Foto

Cover

HYPERLINK "http://www.andreabrunini.com/"www.andreabrunini.com

HYPERLINK "https://www.facebook.com/andrea.bruniniOfficialpage/"https://www.facebook.com/andrea.bruniniOfficialpage/