Borgo a Mozzano



Benedetti (FI): “Straordinario il risultato del centro destra a Borgo a Mozzano, adesso unione di intenti in vista delle comunali”

venerdì, 9 marzo 2018, 15:39

di simone pierotti

Cristina Benedetti, Forza Italia, consigliere di opposizione in comune a Borgo a Mozzano, esulta per i risultati del centro destra alle recenti elezioni politiche e auspica un’unione di intenti in vista delle elezioni comunali del prossimo anno.

“Nella tornata elettorale del 4 marzo gli elettori italiani hanno punito pesantemente il centrosinistra, ed in particolar modo il PD, bocciando la politica dei governi degli ultimi cinque anni. Anche a Borgo a Mozzano il partito di cui fa parte il nostro sindaco, inaspettatamente per lui, ha subito un calo vertiginoso passando dal 47%, ottenuto alle europee del maggio 2014, al 25% di media fra Camera e Senato, risultando addirittura il terzo partito dopo il Movimento 5 stelle”.

“Ottimo invece il risultato della coalizione di centrodestra, soprattutto della Lega Nord, che, finalmente unito e con programmi e candidati validi, ha superato il 40% sia alla Camera che al Senato riportando alle urne coloro che nel 2014 decisero di non votare Questo deve darci uno stimolo in più per costruire un progetto che ci porti alle elezioni comunali del prossimo anno, un gruppo di persone che si rispecchino nei programmi e negli obiettivi del centrodestra, senza necessariamente farne parte, ma con la voglia e la volontà di ritornare ad amministrare il comune. Adesso, inoltre, il territorio della Media Valle e della Garfagnana è rappresentato da un senatore in più, Massimo Mallegni e da Riccardo Zucconi alla Camera, dai quali ci aspettiamo il massimo impegno e auguro loro un buon lavoro. Un in bocca al lupo particolare a Maurizio Marchetti, coordinatore provinciale di Forza Italia che è entrato in consiglio regionale”.