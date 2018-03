Finanziato con oltre 320 mila euro il progetto “La Rete” dell’associazione Aedo

Altri articoli in Borgo a Mozzano

lunedì, 5 marzo 2018, 17:54

Borgo a Mozzano appare quasi come la cartina di tornasole del panorama politico nazionale ma soprattutto provinciale. Il grande risultato di Movimento 5 Stelle e della Lega, il trionfo dei candidati Zucconi e Mallegni sui “cavalli forti” del centro sinistra Baccelli e Marcucci

giovedì, 1 marzo 2018, 16:50

Ancora un compleanno centenario al Centro Anziani della Misericordia di Borgo a Mozzano. Il 3 marzo Maria Teresa Alessandri Stringari, nata a Dezza di Borgo a Mozzano il 3 marzo 1918, raggiungerà l’ambito traguardo

mercoledì, 28 febbraio 2018, 23:24

Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni che ci evidenziavano aspetti sconosciuti del problema della pulizia all’ingresso delle aree in Borgo a Mozzano della linea Gotica. Ci preme sottolineare l’assoluta convinzione in merito al grande impegno profuso dal “Comitato Valorizzazione Linea Gotica” in tutti questi anni per la promozione di quest’area

martedì, 27 febbraio 2018, 18:21

Il candidato ha parlato del suo libro che ha inviato al senatore uscente Marcucci perché riveda le sue dichiarazioni fatte in merito alla chiusura dei comuni più piccoli della Garfagnana e Lunigiana: chiusura mai pensata, fatta né tanto meno scritta da Mallegni

lunedì, 26 febbraio 2018, 22:11

Una complessa storia sfociata in una battaglia legale, quella che vede protagonisti una coppia di anziani coniugi, lui defunto, e la confraternita del paese di Borgo a Mozzano, dove oggetto della contesa è l'eredità dell'uomo

lunedì, 26 febbraio 2018, 17:01

Come consuetudine dal mese di marzo la Misericordia di Borgo a Mozzano inizia la programmazione annuale dei corsi di primo soccorso, gratuiti e accessibili a chiunque voglia parteciparvi