Borgo a Mozzano



Focus su disabilità e opportunità di lavoro: “Passi in avanti, ma istituzioni ed enti devono fare di più”

domenica, 25 marzo 2018, 17:16

di simone pierotti

Interessante e proficua giornata nella Sala delle Feste di Borgo a Mozzano, che ha ospitato un convegno sul tema della disabilità e delle opportunità di lavoro legate alla legge 68/1999 sul nostro territorio. L’incontro è stato organizzato dalla Misericordia di Borgo a Mozzano e promosso dal coordinamento dei familiari di persone disabili nato in seno alla Fraternita.

Convegno molto ben riuscito, nel quale i relatori hanno fatto il punto della situazione e hanno esposto le proprie esperienze e attività in tema di disabilità e applicazioni concrete nel lavoro: è stato anche un punto di partenza per iniziative future e, magari, per la promozione di un coordinamento a livelli più alti dell’argomento.

Il Governatore Gabriele Brunini ha fatto gli onori di casa ricordando le iniziative promosse dalla Misericordia borghigiana per i disabili e auspicando un aiuto crescente nei confronti delle famiglie. Sono seguiti i vari interventi dei relatori, coordinati dal volontario Maurizio Tognucci. L’incontro ha avuto il patrocinio dei comuni di Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli e Pescaglia, che hanno visto l’intervento delle rispettive autorità. Il sindaco Patrizio Andreuccetti ha elogiato il ruolo delle associazioni come la Misericordia. Michele Giannini ha sottolineato lo stretto rapporto nato con il Centro per l’Impiego grazie al quale 9 categorie protette prestato servizio per il comune di Fabbriche di Vergemoli. Per il comune di Pescaglia è intervenuta l’assessore alla cultura Rosita Biagini, consulente del lavoro, che ha raccontato le proprie esperienze con le famiglie di disabili. Alessandro Profetti ha portato i saluti della Provincia di Lucca, mentre Enrico Dini della Federazione Misericordie della Toscana ha rimarcato che la Misericordia è, prima di tutto, associazione votata alla solidarietà e alla carità.

Sono quindi iniziati gli interventi previsti dal programma. Ha esordito Dalida Antonini, membro del coordinamento dei familiari, nato in seno alla Misericordia, che ha raccontato come è nato il coordinamento. “Abbiamo voluto dare voce alle famiglie per vincere l’isolamento, in particolare in un territorio difficile. Gli obiettivi del coordinamento sono vari: promuovere le tematiche della disabilità, sensibilizzare, creare cultura di accoglienza, interfacciarsi con le istituzioni, creare occasioni di inclusione sociale e fornire informazioni”. La referente ha poi raccontato la propria esperienza diretta di genitore: “Non è vero che abbiamo avuto una disgrazia, è semplicemente una persona con un disagio, come tante altre. La diversità è ricchezza. Come genitori abbiamo tante paure, per esempio, chi assisterà i nostri figli quando non potremo più farlo noi?”.

L’avvocato Martino Garzella, vice presidente nazionale dell’Associazione Giovani Avvocati, ha esposto i dettagli della legge 68/1999, relativa all’inclusione dei disabili nel mondo lavorativo, sottolineando che. “La prima legge di che regolava il collocamento delle persone con disabilità era 1968. C’erano tuttavia limiti e il datore di lavoro si trovava a dover assumere senza poter effettuare inserimenti effettivi. La legge 68/1999 punta sul collocamento mirato, sulla base di attitudini personali, creando una volontà negoziale tra le parti”.

Altro intervento significativo, quello di Giovanni Alberigi del Centro per l’Impiego della Valle del Serchio: “Nella nostra zona ci sono realtà molto sensibili, come i comuni di Borgo a Mozzano e Fabbriche di Vergemoli, ma anche le aziende. I numeri sono comunque notevoli: ogni anno, su 40mila persone disabili che cercano lavoro diamo risposta a 1.500. Siamo intervenuti nell’applicazione della legge, stipulando convenzioni con la Regione Toscana e l’azienda USL che presentavano diversi posti liberi. Ci sono anche problemi, addirittura il MIUR nella sola provincia di Lucca dovrebbe assumere 200 lavoratori da collocamento mirato ma fa “orecchie da mercante”. E’ seguita la testimonianza della referente per la disabilità per la USL dottoressa Maela Pedri: “Faccio parte della Commissione che valuta i disabili nel collocamento mirato, con lo scopo di arrivare ad una valutazione complessiva. Nel 2017 abbiamo sottoposto a visita 100 persone disabili, sono numeri decisamente alti. Significativo è il progetto “Innesti”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, che ha avviato alla formazione 39 soggetti dal 2016. Il mio appello è quello di mantenere il confronto, sono ben accetti nuove associazioni e comitati”.

Il dirigente scolastico dell’ISI Barga Catia Gonnella è intervenuta sull’inserimento dei disabili negli ambienti scolastici, sottolineando il concetto di inclusione scolastica che deve riguardare ogni studente indistintamente. Cristina Fosella della Cooperativa “Cose e Persone” ha raccontato esperienze e difficoltà della propria associazione, nata 28 anni fa nell’ambito di Anffas. “Abbiamo assunto 5 ragazzi disabili che impieghiamo in lavori di artigianato, gestiamo una bottega in piazza Anfiteatro. Purtroppo sono tanti gli ostacoli con cui lottiamo. Avevamo una convenzione con la Cantoni, ma ha chiuso. Stesso discorso con la Provincia di Lucca. Dal comune di Lucca solo parole ma per adesso, non sono arrivati aiuti concreti. Noi non cerchiamo soldi ma opportunità di lavoro, ma i servizi che, in passato, ci erano stati assegnati oggi sono messi a bando, e non possiamo competere in gare al ribasso. Ringrazio il comune di Pescaglia che ci sta dando una mano con un semplice progetto legato all’artigianato”. Per l’ISI Macchiavelli di Lucca è intervenuta Alessia Del Fiorentino, che ha spiegato con competenza il funzionamento dell’alternanza scuola-lavoro e han rimarcato la proficua collaborazione con la Misericordia di Borgo a Mozzano. Ha chiuso gli interventi Massimo Diodati, presidente della sezione di Lucca dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, che ha rimarcato l’importanza della conoscenza, della cultura e della sensibilizzazione sui temi della disabilità ed ha mandato una “tirata di orecchi” agli enti pubblici che spesso non assolvono gli obblighi di legge.