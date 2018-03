Borgo a Mozzano



Francesco Tricarico sul palco del Festival Borgo a Mozzano

giovedì, 15 marzo 2018, 08:45

Uno dei cantautori più geniali e sorprendenti del panorama musicale italiano sul palco del Festival Borgo a Mozzano. Milanese classe ’71 con una carriera ventennale alle spalle, nel settembre del 2000 esce il primo singolo Io sono Francesco, storia autobiografica che ottiene un ottimo successo di vendite (primo posto nella classifica italiana dei singoli più venduti) e che viene premiata col Disco di Platino e con vari riconoscimenti. Nel 2002 Tricarico, sebbene inizialmente deciso a pubblicare soltanto singoli, pubblica il suo primo album, intitolato Tricarico, contenente 12 canzoni (tutte le canzoni già pubblicate e alcuni inediti). Invitato da Jovanotti ad aprire i concerti del suo "Quinto Mondo Tour", Tricarico debutta sulla scena live con un set di canzoni che presenta al grande pubblico il suo primo album.

Nel febbraio 2008 partecipa al Festival di Sanremo vincendo il Premio della Critica "Mia Martini" con il brano Vita tranquilla.

Nell'aprile 2008 inizia a Firenze il "Giglio Tour", che vedrà la partecipazione anche ad eventi come il Concerto del Primo Maggio e il concerto per il sedicesimo anniversario delle stragi di Capaci "Mille note per non dimenticare", tenutosi in Piazza Magione a Palermo. Per il tour, Francesco si avvale della collaborazione dei Mister no (hard metal cover band composta da: Fabrizio Fabri Chiarelli voce e chitarre, Aurelio De Santis alle chitarre, Steve De Santis al basso e Mao Granata alla batteria) e di Michele Fazio alle tastiere.

Partecipa al Venice Music Awards e si aggiudica il "Premio TV Sorrisi e Canzoni". Alex Adami, caposervizio della testata, giustifica la scelta di consegnare il premio al cantautore milanese con queste parole: «Per quel senso d'impulsiva poesia e di lucida follia che sembra percorrere le sue canzoni, sempre aeree, ma profondissime e capaci di regalarci momenti di grande libertà; il Venice music awards premio speciale Sorrisi e Canzoni va al grande Tricarico!». Per Gianni Morandi è autore del singolo Un altro mondo, che Morandi ha presentato in anteprima alla finale di Miss Italia 2008.

Partecipa al Festival di Sanremo 2009 con il brano Il bosco delle fragole, venendo però eliminato la prima serata dalla giuria demoscopica. Anche quest'anno Tricarico ottiene il favore della critica, mancando il premio (andato agli Afterhours) per un solo punto. Durante il festival, il 20 febbraio 2009 esce il suo quarto album Il bosco delle fragole. Tricarico ha partecipato all'incisione del brano Domani 21/04.2009 di Mauro Pagani insieme ad altri 55 big della musica italiana, tra cui anche Jovanotti e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, i cui proventi vengono devoluti alle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal sisma.

Il 18 novembre 2009 esce il suo primo libro, Semplicemente ho dimenticato un elefante nel taschino della Bompiani editore. Ha scritto i pezzi per Sugar Romeus e Mattia De Luca, entrambi vincitori di SanremoLab, in gara entrambi nella categoria "Nuova generazione" al Festival di Sanremo 2010, e per due partecipanti del programma Amici di Maria De Filippi. Partecipa al Festival di Sanremo 2011 nella categoria Big con il brano Tre colori, il cui testo è di Fausto Mesolella, chitarrista del gruppo Avion Travel, partecipazione che farà da apripista all'uscita del suo album L'imbarazzo. Ha accompagnato il brano Tre colori con il suo fagotto il maestro Vitaliano Gallo.

Ha partecipato all'album tributo a Rino Gaetano Dalla parte di Rino, prodotto dalla Sony Music nel 2011 in occasione del trentesimo anniversario dalla morte del cantautore. Nella tracklist Tricarico è presente con Escluso il cane. Su invito di Claudio Baglioni partecipa all'edizione 2011 di O' Scià, evento annuale organizzato da Baglioni sull'isola di Lampedusa.

Nel 2012 scrive il testo di Io esisto, colonna sonora della maratona Telethon 2012. Alla realizzazione del brano, che è stato cantato come sigla di Solo per te il 14 dicembre su Rai Uno, hanno partecipato anche Boosta (Subsonica), autore della musica, Erica Mou e il coro di voci bianche della Scala. Collabora con Malika Ayane scrivendo per lei Occasionale, canzone contenuta nell'album Ricreazione. È autore del jingle musicale della pubblicità delle caramelle Tic Tac in rotazione televisiva da gennaio 2013.

Nel febbraio 2013 pubblica il singolo L'America, che prelude all'uscita di un nuovo album. Il nuovo album, Invulnerabile, viene pubblicato il 2 aprile 2013 ed è prodotto da Marco Guarnerio. Il 6 marzo 2013 viene diffuso il videoclip del brano L'America. Il 9 maggio 2013 viene pubblicato il video del secondo singolo, "Riattaccare i bottoni", completamente autoprodotto da Tricarico e registrato in casa propria. Il video è una sorta di parodia di Robert De Niro in Taxi driver, con Francesco nei panni di De Niro. A fine anno collabora con il collega Zucchero Fornaciari, con il quale scrive il testo del brano Quale senso abbiamo noi, contenuto nell'album live Una rosa blanca del bluesman reggiano. Nel 2013 prende il via l'Invulnerabile Tour che lo porta a suonare in tutta Italia e che prosegue anche nel 2014 e nel 2015. Il 17 maggio 2015 ha ritirato il premio "Miglior cantautore dell'anno" al Fim di Genova, la Fiera Internazionale della Musica.[6]

Il 30 maggio 2015 viene invitato dalla Filarmonica di Pordenone alla manifestazione Note e Armonie in conflitto dove canta la canzone Tre colori accompagnato da un coro di 450 bambini provenienti dagli asili e da scuole elementari di Pordenone. [1]

Ad ottobre 2015 il brano Ma che bel colore han le rose viene inserito nel film documentario “Pier Paolo” realizzato dal poeta e saggista di cinema Miguel-Ángel Barroso dedicato alla figura di Pasolini.

A giugno 2015 esce il nuovo singolo La mela, un brano ambizioso che racconta, con stile particolare, le contraddizioni della classe politica italiana sempre più lontana dai bisogni delle persone comuni.

Ad oltre tre anni e mezzo da Invulnerabile, esce l'11 novembre 2016 per Edel Italia, il settimo album in studio di Francesco Tricarico Da chi non te lo aspetti. Il disco include undici inediti, tra i quali spicca il brano etereo ed immateriale Stagioni. Una cantante di musica leggera il brano pubblicato in anteprima vede la partecipazione dell'interprete Arisa. Dal gennaio 2017, comincia un tour fittissimo di concerti in teatri e club per l'intera penisola.