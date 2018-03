La carta d'identità diventa... elettronica

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 16 marzo 2018, 08:46

Il dottor Melchiorre Foto, del distretto unico della Valle del Serchio, ha infatti aperto un ambulatorio presso la Misericordia, nel luogo analogo a quello in cui esercitava la dottoressa Lotti. Inoltre un altro medico, il dottor Gianluca Barbi, ha offerto la propria disponibilità a fare prossimamente la stessa cosa

giovedì, 15 marzo 2018, 08:45

Uno dei cantautori più geniali e sorprendenti del panorama musicale italiano sul palco del Festival Borgo a Mozzano. Milanese classe ’71 con una carriera ventennale alle spalle, nel settembre del 2000 esce il primo singolo "Io sono Francesco", storia autobiografica che ottiene un ottimo successo di vendite

mercoledì, 14 marzo 2018, 15:41

In merito all’utilizzo della piazzola di Pian di Gioviano per gli interventi con elisoccorso “Pegaso”, il direttore della centrale operativa 118 Alta Toscana Andrea Nicolini, per quanto di sua competenza, precisa che tale piazzola non presenta alcun problema e per questo è già stata utilizzata in molti casi negli ultimi...

mercoledì, 14 marzo 2018, 10:54

Tutti i venerdì alle ore 15.30 a partire da novembre 2017 fino a maggio 2018, presso la biblioteca comunale Fratelli Pellegrini , si sono svolti e continuano a svolgersi, gli incontri dell’Università della Terza Età di Borgo a Mozzano

domenica, 11 marzo 2018, 19:44

Presso la Sala delle Feste si è svolto un convegno sul tema “L'adolescenza tra amore, educazione e fragilità” che ha avuto come ospite d'onore il professor Paolo Crepet, il famoso psichiatra, scrittore e sociologo, autore di libri e saggi di successo e ospite di svariate trasmissioni televisive

venerdì, 9 marzo 2018, 15:39

Cristina Benedetti, Forza Italia, consigliere di opposizione in comune a Borgo a Mozzano, esulta per i risultati del centro destra alle recenti elezioni politiche e auspica un’unione di intenti in vista delle elezioni comunali del prossimo anno