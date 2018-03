Parte la quinta "Marcia Volontariato Sociale" a Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 8 marzo 2018, 21:56

Sabato 10 marzo alle ore 21.15 prosegue la Stagione del Teatro Colombo di Valdottavo sotto la Direzione Artistica di Silvio Bernardi con uno degli ultimi due appuntamenti di marzo conclusivi della stessa La Conquista della Felicità dialogo tra Bertrand Russell e Cassiopeacon Stefano Pietro Detassis, per la regia e drammaturgia...

martedì, 6 marzo 2018, 16:51

Il progetto, cofinanziato dalle associazioni fino a un totale complessivo superiore a 445 mila euro prevede attività a favore di persone con disabilità o in condizioni di emarginazione, con interventi a favore del collocamento lavorativo, la creazione di percorsi di coabitazione, la partecipazione a laboratori e attività artistiche

lunedì, 5 marzo 2018, 17:54

Borgo a Mozzano appare quasi come la cartina di tornasole del panorama politico nazionale ma soprattutto provinciale. Il grande risultato di Movimento 5 Stelle e della Lega, il trionfo dei candidati Zucconi e Mallegni sui “cavalli forti” del centro sinistra Baccelli e Marcucci

giovedì, 1 marzo 2018, 16:50

Ancora un compleanno centenario al Centro Anziani della Misericordia di Borgo a Mozzano. Il 3 marzo Maria Teresa Alessandri Stringari, nata a Dezza di Borgo a Mozzano il 3 marzo 1918, raggiungerà l’ambito traguardo

mercoledì, 28 febbraio 2018, 23:24

Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni che ci evidenziavano aspetti sconosciuti del problema della pulizia all’ingresso delle aree in Borgo a Mozzano della linea Gotica. Ci preme sottolineare l’assoluta convinzione in merito al grande impegno profuso dal “Comitato Valorizzazione Linea Gotica” in tutti questi anni per la promozione di quest’area

martedì, 27 febbraio 2018, 18:21

Il candidato ha parlato del suo libro che ha inviato al senatore uscente Marcucci perché riveda le sue dichiarazioni fatte in merito alla chiusura dei comuni più piccoli della Garfagnana e Lunigiana: chiusura mai pensata, fatta né tanto meno scritta da Mallegni