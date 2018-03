Borgo a Mozzano



Un'altra centenaria al Centro Anziani della Misericordia: il 3 marzo festa per Teresa Alessandri Stringari

giovedì, 1 marzo 2018, 16:50

di simone pierotti

Ancora un compleanno centenario al Centro Anziani della Misericordia di Borgo a Mozzano. Il 3 marzo Maria Teresa Alessandri Stringari, nata a Dezza di Borgo a Mozzano il 3 marzo 1918, raggiungerà l’ambito traguardo. Quarta di 5 figli, ha vissuto un infanzia serena in seno ad una famiglia semplice e benestante, per quei tempi. Si sposò molto giovane con Dino Miata, ufficiale dell'Aeronautica e si trasferì durante la seconda guerra mondiale a Palermo dove è rimasta circa 40 anni. Rimasta vedova negli anni novanta, si è poi trasferita ad abitare a Bergamo per rimanere vicina a sua sorella, ora 96enne. Finalmente è tornata lo scorso anno nella sua Toscana che non ha mai smesso di amare, ospite del Centro Anziani della Misericordia di Borgo a Mozzano.

Una delle nipoti, Maria Agnese Stringari, ne parla così: “Ogni estate tornava a Dezza sia dalla lontana Palermo che da Bergamo. Da sottolineare la sua grande fede in Dio e la sua immensa carità verso gli altri. Le sue mani sapevano lavorare in modo esemplare il tombolo e il chiacchierino ed ancora oggi molte tovaglie della chiesa di Dezza portano le sue trine. Per noi nipoti era la zia che raccontava storie sconosciute e che amava cucinare quando tornava a Dezza necci con la ricotta, farinata, cialdoni e mondine, tutti alimenti che gli ricordavano la sua infanzia toscana. È la prima Alessandri Stringari a raggiungere il traguardo dei 100 anni. Per me la sua vita è stata ed é un vero dono di Dio”.

Oggi vivere nell’antico convento francescano di Borgo a Mozzano e partecipare alle funzioni religiose che si tengono nella chiesa di S. Francesco è di sicuro una cosa che alla centenaria Maria Teresa fa molto piacere.

Anche il Governatore, i dirigenti della Misericordia e tutto il personale del Centro Accoglienza Anziani si uniscono alla felicità e agli auguri della famiglia Alessandri Stringari.