Università della terza età, incontro alla scuola media di Borgo a Mozzano

mercoledì, 14 marzo 2018, 15:41

In merito all’utilizzo della piazzola di Pian di Gioviano per gli interventi con elisoccorso “Pegaso”, il direttore della centrale operativa 118 Alta Toscana Andrea Nicolini, per quanto di sua competenza, precisa che tale piazzola non presenta alcun problema e per questo è già stata utilizzata in molti casi negli ultimi...

domenica, 11 marzo 2018, 19:44

Presso la Sala delle Feste si è svolto un convegno sul tema “L'adolescenza tra amore, educazione e fragilità” che ha avuto come ospite d'onore il professor Paolo Crepet, il famoso psichiatra, scrittore e sociologo, autore di libri e saggi di successo e ospite di svariate trasmissioni televisive

venerdì, 9 marzo 2018, 15:39

Cristina Benedetti, Forza Italia, consigliere di opposizione in comune a Borgo a Mozzano, esulta per i risultati del centro destra alle recenti elezioni politiche e auspica un’unione di intenti in vista delle elezioni comunali del prossimo anno

venerdì, 9 marzo 2018, 10:55

Sabato 10 marzo si svolgerà a Borgo a Mozzano la 5° edizione della marcia denominata “marcia volontariato solidale” organizzata dal gruppo podistico del Diavolo e dalla Commissione Lavoro, Solidarietà e Pari Opportunità del comune di Borgo a Mozzano

giovedì, 8 marzo 2018, 21:56

Sabato 10 marzo alle ore 21.15 prosegue la Stagione del Teatro Colombo di Valdottavo sotto la Direzione Artistica di Silvio Bernardi con uno degli ultimi due appuntamenti di marzo conclusivi della stessa La Conquista della Felicità dialogo tra Bertrand Russell e Cassiopeacon Stefano Pietro Detassis, per la regia e drammaturgia...

martedì, 6 marzo 2018, 16:51

Il progetto, cofinanziato dalle associazioni fino a un totale complessivo superiore a 445 mila euro prevede attività a favore di persone con disabilità o in condizioni di emarginazione, con interventi a favore del collocamento lavorativo, la creazione di percorsi di coabitazione, la partecipazione a laboratori e attività artistiche