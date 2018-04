Borgo a Mozzano



A Scuola di Soccorso all’Iti di Borgo a Mozzano

mercoledì, 4 aprile 2018, 10:44

di simone pierotti

Ha preso avvio all’ITI “Enzo Ferrari” di Borgo a Mozzano il progetto Asso (A Scuola di Soccorso) per gli studenti di quell’Istituto, organizzato dalla Misericordia di Borgo a Mozzano attraverso i propri formatori.

Il progetto Asso, rappresenta una scuola di soccorso per tutti gli studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, che termina con la formazione avanzata per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico in quarta e quinta superiore. Questi interventi formativi, mirati e organizzati in virtù dell’età dei ragazzi, sono stati previsti nell’ambito di un protocollo d’intesa siglato tra la Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana ed il Miur (Ministero dell’Istruzione) nel settembre 2017.

I prossimi appuntamenti saranno l’11 e il 18 aprile con il coinvolgimento in totale di 173 ragazzi, mentre sabato 7 aprile sarà la giornata dedicata alla formazione di 71 studenti del biennio 4-5 sempre dell’istituto ITI che in 5 ore di lezione teorica e pratica riceveranno il certificato ufficiale di esecutori BLS-D.

Intensa è l’attività del gruppo della formazione; nel mese di febbraio, durante la speciale settimana dello studente la Misericordia ha incontrato tutti gli allievi della scuola secondari a di primo grado di Borgo a Mozzano (Scuola Media “Giovanni XXIII”) e nel mese di marzo gli alunni della scuola primaria di Diecimo; a breve è previsto anche l’intervento nella scuola primaria di Valdottavo.

La Misericordia, già impegnata in una intensa attività di formazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici in tante frazioni dei comuni di Borgo, Pescaglia e Fabbriche di Vergemoli, ritiene che la preparazione dei ragazzi e dei giovani alla gestione del primo soccorso nelle emergenze, sia anche occasione per stimolare negli stessi il senso civico e la solidarietà verso il prossimo, avvicinando i giovani alle tante attività di volontariato, svolte da associazioni profondamente radicate sul territorio come la Misericordia di Borgo a Mozzano, offrendo così, agli stessi giovani, la possibilità di concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità di appartenenza.