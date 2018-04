Aci Lucca alla Mostra dell'Azalea di Borgo a Mozzano con il simulatore di guida

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 12 aprile 2018, 10:37

Lutto nella comunità borghigiana per la scomparsa di un personaggio conosciuto ed apprezzato da tutti: Adolfo Bruni. Dirigente della Cassa di Risparmio di Lucca, da tempo in pensione, ha partecipato attivamente a molte iniziative pubbliche; è stato componente dell’associazione Teatro Verzura di Borgo a Mozzano che ha come presidente Francesco...

mercoledì, 11 aprile 2018, 08:46

Ad intervenire sono stati il segretario Simone Simonini e la referente di Borgo a Mozzano Yamila Bertieri che hanno discusso con alcuni studenti, il quale hanno esternato la propria rabbia per la gita saltata e non solo

martedì, 10 aprile 2018, 18:54

S. M., cittadino marocchino 24enne, residente a Capannori e domiciliato a Borgo a Mozzano, operaio, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale dai militari del Nor - aliquota radiomobile

martedì, 10 aprile 2018, 10:21

L'annullamento delle gite scolastiche, per le quali molti studenti hanno già versato l'acconto (se non addirittura l'intera quota), è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso visti gli striscioni e i cartelloni esposti stamattina davanti all'Iti Ferrari a Borgo a Mozzano

lunedì, 9 aprile 2018, 21:50

Incredibile, ma vero. Se quanto raccontato dagli studenti dell'istituto Ferrari di Borgo a Mozzano corrisponde a verità, qualcuno dovrebbe essere chiamato a pagare i danni e a metterci la faccia

sabato, 7 aprile 2018, 08:46

Continua l’attività dell'associazione “Semi di Zucca”, fondata nel 2014 dal Centro Studio Epochè e dal Centro Terramadre. Nella serata di ieri si è tenuto un nuovo incontro dal titolo tutto da scoprire: “l’attesa”