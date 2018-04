Fabio Perini spa sostiene le scuole del territorio: incontro con gli studenti delle scuole

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 19 aprile 2018, 11:16

Finalmente anche il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti interviene dopo lo sciopero degli studenti dell'Itis Ferrari accusando però coloro che hanno strumentalizzato politicamente questa protesta

domenica, 15 aprile 2018, 08:45

Ha preso il via ieri la 31° edizione della mostra mercato biennale dell’Azalea di Borgo a Mozzano. Programma ricco ed eterogeneo, protagonista assoluta l’azalea, simbolo del territorio, una vera e propria eccellenza. Tutte le foto

giovedì, 12 aprile 2018, 14:42

Ancora sicurezza stradale con Aci Lucca. In occasione della Mostra dell'Azalea, che si terrà a Borgo a Mozzano sabato 14 e domenica 15 aprile, l'Automobile Club tornerà nella storica sede di via Roma per offrire a curiosi e interessati la possibilità di provare un simulatore di guida sicura

giovedì, 12 aprile 2018, 10:37

Lutto nella comunità borghigiana per la scomparsa di un personaggio conosciuto ed apprezzato da tutti: Adolfo Bruni. Dirigente della Cassa di Risparmio di Lucca, da tempo in pensione, ha partecipato attivamente a molte iniziative pubbliche; è stato componente dell’associazione Teatro Verzura di Borgo a Mozzano che ha come presidente Francesco...

mercoledì, 11 aprile 2018, 08:46

Ad intervenire sono stati il segretario Simone Simonini e la referente di Borgo a Mozzano Yamila Bertieri che hanno discusso con alcuni studenti, il quale hanno esternato la propria rabbia per la gita saltata e non solo

martedì, 10 aprile 2018, 18:54

S. M., cittadino marocchino 24enne, residente a Capannori e domiciliato a Borgo a Mozzano, operaio, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale dai militari del Nor - aliquota radiomobile