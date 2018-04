Borgo a Mozzano



I Ros sul palco del Festival Borgo a Mozzano

venerdì, 6 aprile 2018, 15:07

Nuova data del Festival Borgo a Mozzano. Protagonisti sul palco i Ros con il loro "Rumore Tour". Usciti da X Factor 2017 e seguiti da Manuel Agnelli, i Ros iniziano a vivere la loro carriera on the road con un tour che li porterà per tutto lo stivale.



Lei si chiama Camilla e ha 21 anni, lui Kevin ne ha 20 e si conoscono da tantissimo tempo, pur appartenendo a band differenti hanno spesso suonato insieme. Così nel 2016 hanno deciso di formare un gruppo tutto loro. Incontrano successivamente Lorenzo (di 23 anni) e nascono così i ROS: arrivano da Montepulciano in provincia di Siena e hanno un'idea della musica travolgente e intensa anche grazie alle qualità canore di Camilla vera front-woman del gruppo.



A grande richiesta, alle date già annunciate qualche mese fa, I Ros aggiungono nuove date tra cui quella del 14 luglio al Festival Borgo a Mozzano. L'ingresso come sempre sarà gratuito.