Il duo comico "PanPers" sul palco del Festival Borgo a Mozzano

sabato, 28 aprile 2018, 11:40

Conto alla rovescia per la Sagra del Baccalà che, per la 49° volta, si svolgerà ad Anchiano il 1° maggio. Tutto è pronto per il tradizionale evento che coniuga la gastronomia avente quale prodotto principe il baccalà norvegese, ma non solo, alla musica, con il concerto di un famoso e...

martedì, 24 aprile 2018, 08:41

In occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile Turislucca propone la visita guidata alle fortificazioni della Linea Gotica di Borgo a Mozzano. Questa incredibile linea difensiva, costruita tra il 1943 e l’estate del 1944 dai comandanti dell’esercito tedesco, è rimasta qui pressoché intatta

lunedì, 23 aprile 2018, 10:50

Incidente questa mattina, intorno alle 10, sulla via Lodovica, proprio nei pressi del ponte al bivio per Calavorno. Coinvolti tre mezzi tra cui un'auto, un furgone e un camion dei rifiuti. Un solo ferito e disagi alla viabilità. Si procede a senso unico alternato

domenica, 22 aprile 2018, 12:33

Brutto incidente questa mattina, intorno alle 10.30, in località Motrone a Borgo a Mozzano. Un uomo è stato trasferito con Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa dopo che il suo trattore si è ribaltato e gli è caduto addosso causandogli ferite al torace e alla faccia

venerdì, 20 aprile 2018, 09:50

La Lega Nord Mediavalle e Garfagnana, per voce del segretario Simone Simonini, risponde alle accuse lanciate dal sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, circa la strumentalizzazione della protesta degli alunni dell'Itis Ferrari

giovedì, 19 aprile 2018, 12:50

Nei giorni scorsi gli studenti degli indirizzi di Meccanica, Meccatronica ed Energia e Chimica, Materiali e Biotecnologie, classe III, dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico “Enzo Ferrari” di Borgo a Mozzano hanno visitato l’azienda Fabio Perini S.p.A.