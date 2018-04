Borgo a Mozzano



Incidente a tre sulla Lodovica, un ferito e disagi al traffico

lunedì, 23 aprile 2018, 10:50

di loreno bertolacci - andrea cosimini

Incidente questa mattina, intorno alle 10, sulla via Lodovica, proprio nei pressi del ponte al bivio per Calavorno. Tre mezzi coinvolti, un solo ferito, ma notevoli disagi al traffico visto che si tratta di un'arteria importante della valle.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale dell'Unione dei Comuni della Mediavalle per i rilievi. Da una prima, e sommaria, ricostruzione dell'accaduto, pare che una macchina, proveniente dal ponte ed intenta ad immettersi sulla via Lodovica, abbia fatto per svoltare all'incrocio quando, all'improvviso, è stata urtata posteriormente da un autocarro di una ditta di raccolta dei rifiuti che procedeva nella stessa direzione. Ancora tutte da accertare le cause. A seguito del primo scontro è rimasto però coinvolto anche un ulteriore furgone per il trasporto merci, che proveniva da Castelnuovo, e viaggiava sulla via Lodovica. Il mezzo, dopo l'impatto, è finito contro il guard-rail.



Un solo ferito dopo lo schianto che però non ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato, dai sanitari del 118, in codice giallo all'ospedale di Castelnuovo di Garfagnana.



Notevoli invece i danni ai mezzi e i disagi per quanto riguarda la viabilità. Tutt'ora, in quel tratto, si procede a senso unico alternato.