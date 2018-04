Borgo a Mozzano



Iti Ferrari, la rabbia degli studenti: "Non siamo una scuola di serie B"

martedì, 10 aprile 2018, 10:21

di tommaso boggi

Circa cento alunni delle classi seconde, terze e quarte dell'Iti Ferrari di Borgo a Mozzano hanno manifestato stamattina davanti alla scuola, poco prima del suono della campanella, in occasione dello sciopero/protesta annunciato ieri sui rimborsi delle gite scolastiche annullate.



Presenti i rappresentanti di classe (ma non quelli di istituto) e assenti gli alunni delle quinte che sono rimasti in classe, chi per una simulazione d'esame, chi per non aderire alla protesta. Assente anche la preside, Catia Gonnella (in gita), e il vice-preside (che si trovava all'Isi Barga), quindi non è stato possibile purtroppo sentire la versione dei dirigenti scolastici.



I tre striscioni di protesta degli studenti erano tutti riferiti al problema delle gite scolastiche, ma un cartellone faceva riferimento anche a dei problemi riguardanti il materiale didattico. Alla fine metà degli alunni si è rifiutato di entrare in classe, mentre l'altra metà ha voluto lo stesso presenziare alle lezioni dopo la protesta.



"Il problema legato alle gite - ha detto una studentessa, V.R. - è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti, a questo, si sono aggiunte negli anni altre piccole problematiche che ci hanno portato oggi alla protesta. Problematiche di stampo strutturale. In passato infatti ha piovuto in alcune classi e un muro adiacente alla chiesa è tutt'ora ammuffito. Ci sono poi dei materiali didattici che mancano, sono rotti o datati. Insomma, ci sentiamo una scuola di serie B. Facendo parte dell'Isi Barga, infatti, riteniamo che queste cose non sarebbero successe nella scuola barghigiana. Manca comunicazione tra le due scuole e la preside si fa vedere da noi solo una volta l'anno".



Durante la protesta tre rappresentanti di classe sono stati richiamati dai professori per parlare all'interno dell'istituto. Una volta usciti dall'edificio, uno di essi ha commentato: "Come già detto, ci sentiamo una scuola di serie B. Quest'ultimo delle gite è solo l'ennesimo problema riscontrato derivante dal fatto che ci sentiamo una scuola secondaria e isolata dal resto dell'Isi Barga. I problemi sono: il materiale didattico, per cui mancano sedie (o sono rotte) e ogni volta che cambiamo classe dobbiamo portarcele dietro; le piastre dei laboratori sono vecchie o rotte; la scuola, creata per avere otto classe, ne ospita attualmente 12 per cui dobbiamo ruotare all'interno dei laboratori; in più, ora è previsto l'arrivo di 58 nuovi studenti che non sappiamo dove saranno messi; infine l'indirizzo energetico dell'Iti non ha alcun laboratorio adibito al suo utilizzo".



Insomma, il problema delle gite sembra aver scoperto in realtà il vaso di Pandora. "Per quanto riguarda le gite - dichiarano gli studenti - le classi quarte hanno versato un acconto di 50 euro, mentre le altre hanno pagato l'intera quota (250 euro). Le gite riguardavano Monaco e Valencia. A ottobre dello scorso anno è stato consegnato il progetto e la scuola avrebbe confermato la prenotazione. L'aereo per Valencia però avrebbe avuto nove posti, mentre l'hotel a Monaco sarebbe stato distante circa 95 chilometri dalla città. La gita quindi è stata prima sospesa, poi annullata. Cosa che non sarebbe mai successa all'Isi Barga".



"A questo punto - concludono gli studenti - chiediamo: o che ci vengano restituiti i soldi, o che si trovino alternative".