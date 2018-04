Borgo a Mozzano



"L’arte di… prendersi cura" con l’associazione Semi di Zucca

sabato, 7 aprile 2018, 08:46

di loreno bertolacci

Continua l’attività dell'associazione “Semi di Zucca”, fondata nel 2014 dal Centro Studio Epochè e dal Centro Terramadre. Nella serata di ieri si è tenuto un nuovo incontro dal titolo tutto da scoprire: “l’attesa”.



E’ proprio quell’attesa che manca ai nostri giorni, dove una vita sempre più frenetica non ci permette di gustare i momenti immediatamente precedenti ad un evento piuttosto che a un desiderio. L’avere e non l’essere, cercare di avere tutto e subito, partendo dalle cose materiali per arrivare ad una semplice risposta, ci fa perdere tutta quella fase riflessiva e di desiderio oramai assente nella nostra vita quotidiana. E’ infatti il desiderio il motore della nostra esistenza, ma senza attesa non c’è desiderio. Siamo talmente immersi in una società frenetica che il tempo sembra sfuggirci di mano. Aspettare, attendere, due parole che non sono più nel nostro vocabolario, non sappiamo più farlo. Siamo nell' era del “tutto e subito”. Ma è immenso il prezzo da pagare. Uomini alla continua ricerca di qualcosa che renda felici, che dia piacere. E poi? Non sappiamo più restare nell' istante che genera piacere e così cerchiamo altro e altro ancora, incessantemente.



L’incontro di giovedì ha visto un buon numero di partecipanti che hanno potuto apprezzare e scoprire momenti della vita che non riusciamo a cogliere, con un atteggiamento di impazienza di fronte agli eventi oramai tremendamente usuale. Mettendosi costantemente in gioco e confrontandosi con il proprio vicino di seduta, si è scoperto quanto sia importante attendere e fare attendere il proprio simile, cogliendo quanto di positivo ci possa essere anche in una attesa. Le attese fanno parte della vita, ci sono sempre, l’importante è come viverle. L’attesa nell’ascoltare gli altri, nell’ attendere il proprio turno, momenti scontati ma altrettanto dimenticati, ma su cui il gruppo ha lavorato e risposto positivamente alle provocazioni ricevute.



Complimenti quindi agli organizzatori: Simone Lenzoni, Denise Pagano, Caterina Baldaccini, Santini Andrea e Francesca Maggianetti che ha guidato la serata, i quali sono lieti di invitarvi agli incontri della nuova stagione presso Centro Studio Epochè, in via Umberto I, 71 a Borgo a Mozzano (LU) con inizio alle ore 21. Date e argomenti trattati sono riportati nella locandina. Per maggiori informazioni contattare il numero 338 2504974.