Litiga con il vicino e aggredisce i carabinieri, arrestato operaio

martedì, 10 aprile 2018, 18:54

Tutto è partito da una segnalazione al 112, da parte di diversi cittadini, per un'accesa lite in strada tra due uomini a Chifenti, nel comune di Borgo a Mozzano. Alle 15.20 un equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnuovo si è recato sul posto accertando che l'uomo aveva avuto un diverbio veemente per futili motivi con un vicino di casa, degenerato subito in uno scontro fisico.

L’uomo, S. M., marocchino di 24 anni, residente a Capannori ma domiciliato a Borgo a Mozzano, operaio con precedenti di polizia, aveva evidentemente un tasso alcolico sopra la norma e delle lesioni alle gambe e al volto. Anche l’altra persona aveva una ferita al capo, pertanto è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per le cure del caso.



Durante le prime cure sull'ambulanza, il cittadino marocchino è sceso improvvisamente dal mezzo, vistosamente arrabbiato, e con fare minaccioso ha corso in direzione di un gruppetto di persone presenti, a pochi metri di distanza, tra le quali c'erano la convivente e l’altro litigante. I militari, percependo le cattive intenzioni, sono intervenuti subito con l’intento di bloccare il giovane e farlo desistere. Lo stesso, per tutta risposta, si è avventato contro i carabinieri sferrando calci e pugni che, grazie alla prontezza di riflessi, sono stati inizialmente evitati, pur subendo minacce e offese. L'uomo è stata nuovamente raggiunta, ma ha reagito violentemente riuscendo a colpire i carabinieri, i quali, con non poca fatica, sono riusciti ad immobilizzarlo applicandogli le manette e a condurlo in caserma per gli atti di rito. I militari, nonostante tutto, non hanno riportato lesioni.

Dopo la redazione degli atti, a causa del forte stato di agitazione e delle lesioni riportate, l’arrestato, che aveva bisogno di cure, su disposizione del pm di turno, è stato trasportato all’ospedale di Lucca e ricoverato nel reparto di medicina dove è stato ristretto e piantonato presso la camera appositamente adibita, venendo dimesso nel pomeriggio di ieri con 20 giorni di prognosi.

Subito dopo l’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida e dell’eventuale rito direttissimo, è stato condotto alla casa circondariale di Lucca.

Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto e successivamente l’udienza del rito direttissimo. Il giudice ha emesso la sentenza di condanna dell’imputato a un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa, con sottoposizione all’obbligo di firma per tre volte la settimana tramite presentazione al comando stazione carabinieri di Borgo a Mozzano.