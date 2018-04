Borgo a Mozzano



Lutto per la morte di Adolfo Bruni

giovedì, 12 aprile 2018, 10:37

di loreno bertolacci

Lutto nella comunità borghigiana per la scomparsa di un personaggio conosciuto ed apprezzato da tutti: Adolfo Bruni. Dirigente della Cassa di Risparmio di Lucca, da tempo in pensione, ha partecipato attivamente a molte iniziative pubbliche; è stato componente dell’associazione Teatro Verzura di Borgo a Mozzano che ha come presidente Francesco Poggi. Venne premiato proprio per questa sua presenza attiva alla vita del paese alla serata conclusiva della stagione del 2010 del teatro Verzura.



Nell'ex Convento delle Oblate nella serata del 18 settembre gli venne consegnata una targa dall’allora Sindaco Francesco Poggi quale premio per "esempio di passione civica e partecipazione". Un giusto ringraziamento per il suo impegno nella vita sociale della comunità. Tutti lo ricordano per le innumerevoli domande durante le serate del Teatro Verzura alle quali partecipava con entusiasmo ed interesse, stimolando il confronto con gli ospiti. La moglie, il figlio, il fratello unitamente ai parenti tutti danno il triste annuncio.



Le esequie avranno luogo Giovedì 12 aprile alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale di San Iacopo in Borgo a Mozzano.