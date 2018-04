Borgo a Mozzano



Sagra del Baccalà di Anchiano con gli Homo Sapiens in concerto

sabato, 28 aprile 2018, 11:40

Conto alla rovescia per la Sagra del Baccalà che, per la 49° volta, si svolgerà ad Anchiano il 1° maggio. Tutto è pronto per il tradizionale evento che coniuga la gastronomia avente quale prodotto principe il baccalà norvegese, ma non solo, alla musica, con il concerto di un famoso e storico gruppo. Quest’anno tocca agli Homo Sapiens, la band di “Bella da morire”.

Lunedì 30 aprile alle 17:30 ci sarà il ricevimento con le autorità nel Palazzo Comunale di Borgo a Mozzano, alle 18:30 aperitivo presso il Convento San Francesco offerto dalla Misericordia di Borgo a Mozzano e, alle 20:30, tradizionale cena presso l’Hotel Milano di Socciglia. Martedì 1 maggio, a partire dalle 9, apertura stand della sagra. Alle 13:30 esibizione di Gigetto del Bicchiere, gruppo folkloristico delle montagne pistoiesi. Alle 16:30 Homo Sapiens in concerto.