Saltano le gite all'Iti Ferrari, esplode la protesta degli studenti

lunedì, 9 aprile 2018, 21:50

Ecco ciò che sta succedendo all’interno della nostra scuola a Borgo a Mozzano, quello spiegato di seguito è solo l’ultimo dei casi di malfunzionamento della scuola e la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Numerosi sono i problemi presenti nella scuola come la mancanza di attrezzatura da laboratorio, sedie e banchi rotti, acqua che piove nelle classi. Domani mattina si terrà una manifestazione proprio davanti alla scuola dalle ore 8.00. Esordisce, così, il comunicato diffuso da numerosi studenti dell'istituto Ferrari di Borgo a Mozzano inviato alla nostra redazione. Ecco il testo della lettera:

Salve,

scriviamo in rappresentanza delle classi 3A, 3B, 5b dell’ITI Ferrari di Borgo a Mozzano e vogliamo raccontare quello che ci sta succedendo in merito alla gita scolastica.

All’inizio la gita era stata fissata con partenza 9 aprile e destinazione Monaco di Baviera in pulman. Poi ci sono stati problemi con l’agenzia perché non avevano mezzi idonei per disabili, così è stata rifatta la gara e se l’è aggiudicata una nuova agenzia di viaggi. Tre giorni prima del 9, ci è stato comunicato che la partenza era stata anticipata all’8 aprile.

Quindi tutti i ragazzi hanno pagato il bollettino di € 200,00 entro la data richiesta, oltre alla caparra di € 50,00 già versata in contanti la settimana prima. Il giorno stesso in cui abbiamo consegnato il bollettino pagato, ci è stato detto che la gita non sarebbe stata fatta perché non era stato trovato un albergo a Monaco ma solo a 95 km. di distanza.

Tutto questo è avvenuto tramite i professori che erano in contatto diretto con la segreteria dell’ISI Barga che è la nostra scuola. Ad oggi non sappiamo niente: né quando riavremo i 250,00 euro versati tra bollettini e contanti, né se c’è un’altra proposta di gita scolastica. Niente. Noi vorremmo sapere su quale base era stato fatto il preventivo di 250 euro se non c’era ancora alcuna prenotazione alberghiera in atto da parte dell’agenzia di viaggi.

Vorremmo sapere perché nessuno si è preoccupato di offrire destinazioni alternative. Vorremmo inoltre sapere quando riavremo indietro i soldi versati diligentemente entro i termini richiesti. Certe volte noi del Ferrari ci sentiamo una scuola di serie B rispetto a Barga; ci risulta che le classi della sede centrale stanno facendo le loro gite, mentre qui a Borgo sembra tutto più complicato. Le quarte dovevano andare in gita a Valencia ma l’agenzia di viaggi non ha prenotato il volo a quel che sappiamo. Ci sembra un altro esempio di cattiva comunicazione tra sede centrale e succursale.