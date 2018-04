Borgo a Mozzano



Si ribalta col trattore e gli cade addosso, grave un uomo

domenica, 22 aprile 2018, 12:33

di andrea cosimini

Stava trasportando letame con il suo trattore quando, all'improvviso, per cause ancora tutte da accertare, nei pressi della piazzetta della piccola frazione di Motrone, a Borgo a Mozzano, il mezzo si è ribaltato ed è finito sotto-strada precipitandogli addosso. Brutta avventura questa mattina, alle 10.30, per un uomo, tra i 30 e i 40 anni, che ha riportato gravi ferite al volto e al torace.



Provvidenziale è stato l'intervento di alcuni paesani che, trovandosi sul posto, sono subito intervenuti per spostare il trattore e trarre in salvo l'uomo che, nel frattempo, era rimasto semi-incastrato tra la sponda e alcune tavole non riuscendo più a muoversi da solo. Non appena arrivati sul luogo dell'incidente, infatti, i soccorritori del 118 hanno trovato il paziente seduto, in stato di choc, ma comunque cosciente.



La prima ambulanza ad intervenire è stata quella della Misericordia del Barghigiano che, in quel momento, si trovava di turno al centro intercomunale di Piano di Gioviano. In questo caso i soccorritori si sono attivati praticamente in simultanea con l'elisoccorso Pegaso 3, decollato dal Cinquale, ed atterrato in un campo proprio vicino alla piazzetta del paese. Prima dell'atterraggio, però, dall'elicottero sono stati verricellati un medico e un infermiere del soccorso alpino per valutare istantaneamente le condizioni del ferito.



Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno prestato le prime cure al paziente, immobilizzandolo, ed applicandogli un collare. Solo in seguito, vista anche la vicinanza, è stata inviata sul posto un'ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano.



Le condizioni dell'uomo sono apparse, fin da subito, molto gravi anche se non si trova in pericolo di morte. Per lui i medici hanno riscontrato un'importante trauma toracico, varie fratture costali e un trauma facciale. E' stato per cui trasportato, in codice rosso, all'ospedale Cisanello di Pisa.