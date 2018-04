Borgo a Mozzano



Simonini (Lega): "Iti Ferrari, disponibili ad incontrare gli studenti"

mercoledì, 11 aprile 2018, 08:46

di simone pierotti

La Lega Mediavalle e Garfagnana raccoglie le proteste degli studenti dell'Iti Ferrari di Borgo a Mozzano riguardo i disagi riscontrati sulla mancata gita a Monaco di Baviera e Valencia, e sulle problematiche di mancanza di attrezzature di laboratorio, sedie e banchi in cattive condizioni (tra l'altro rottamati da Barga), e infiltrazioni di acqua nelle classi con problematiche di riscaldamento.

Ad intervenire sono stati il segretario Simone Simonini e la referente di Borgo a Mozzano Yamila Bertieri che hanno discusso con alcuni studenti, il quale hanno esternato la propria rabbia per la gita saltata e non solo.

Dichiara Yamila: “Mi hanno fermata e raccontato alcuni studenti della situazione di protesta, ad ottobre era stato creato il programma e successivamente approvato a febbraio dall’istituto dando disponibilità all’esecuzione del viaggio tramite agenzia. La gita per le classi 3° e 5° con destinazione Monaco di Baviera con viaggio in autobus infatti è stata annullata a pochi giorni dalla partenza prevista per l’8 aprile, per un importo complessivo di 250 euro, motivando l'annullamento per mancanza di un hotel presso i luoghi da visitare, il più vicino a 95 km. Mentre per la classe 4° era prevista una Gita a Valencia con un anticipo versato di 50 euro per un complessivo di 270 e annullata per mancanza di posti in aereo. Gli studenti, hanno dichiarato che non sono stati nemmeno avvertiti sulle modalità di rimborso”.

Il segretario nonché consigliere provinciale Simone Simonini si dichiara disponibile ad incontrare gli studenti, visitare l’istituto e portare in consiglio provinciale tutte le problematiche.