Simonini (Lega): "Itis Ferrari, la Lega non cerca strumentalizzazioni"

venerdì, 20 aprile 2018, 09:50

"Siamo amareggiati dalle parole del sindaco Andreuccetti, il quale esprime contrarietà e incredulità alla nostra posizione sulla vicenda Iti". Con una nota la Lega Mediavalle e Garfagnana, tramite il suo segretario Simone Simonini, prende posizione.

"Ci teniamo a precisare - esordisce - che siamo intervenuti sulla vicenda contattati e informati da molti studenti, i quali ci riferivano sulla questione gita annullata, cattive condizioni della struttura e arredi dell’istituto. Nel nostro comunicato nessuno parla né cerca discredito verso l'amministrazione comunale, né vengono citati partiti politici, né si cerca di mettere in cattiva luce l’istituto; nessuno parla al primo cittadino, il quale evidentemente non si sente sereno".

"Non siamo un movimento che cerca confusione - spiega -, eventualmente cerchiamo di sistemare, ponendo “anche tramite opinione pubblica” le cose che non vanno sul territorio. Con questo intervento si vuole screditare il nostro lavoro, espressione in questo caso del sentimento studentesco (o almeno in parte)".

"La Lega - ribadisce Simonini -, non cerca strumentalizzazioni, ma vuole ampliare la voce di chi non si vede o si sente ben tutelato". Per rispondere al sindaco: siamo nelle piazze dal 2015, dopo una fase difficoltosa abbiamo e stiamo ricostruendo le basi per creare nuova classe dirigente, nel 2014 non eravamo presenti, e per questo saremo colpevoli? Abbiamo dimostrato di stare tra la gente, anche nei momenti difficili con pochi consensi e di non elezioni. Ora si cerca di far passare il messaggio che siamo alla ricerca di visibilità per le amministrative? Nel 2019 stia tranquillo sindaco che la lega sarà presente, con la speranza di recuperare la mancanza del 2014, e solo i cittadini decideranno sul buon operato di questa amministrazione nella gestione complessiva, noi nel caso sia ricandidato e vinca le elezioni le stringeremo la mano, ma la incalzeremo in modo che le nostre osservazioni o proposte siano da incentivo al miglioramento generale".

"Come consigliere provinciale nonché facente parte della terza commissione edilizia scolastica e indirizzi - conclude -, seguirò la vicenda con estrema serietà e disponibilità".